社論》國中模範生看到的「國王新衣」

高雄一位國中模範生日前向市長韓國瑜嗆聲︰「你要選總統這件事情，真是太可笑了，不要讓你的感性壓過理性，要醒一醒！」此語簡明扼要，卻有如驚天之雷，直接戳破韓某有意參選總統卻扭捏作態，意圖營造萬民擁戴、黃袍加身的政治表演秀。不僅如此，國中生的直白話語也讓人看清去年九合一選舉以來，台灣政治領域上的種種荒謬現象。此一事件仿如「國王新衣」的台灣版，讓部分衣冠楚楚、一派斯文，實際上卻是裸露身體的政客們現出原形。

去年九合一選舉，吾人見識了網軍的無窮威力，能夠把一些缺乏扎實內涵與執行力，只擅長耍嘴皮子，亂開空頭支票，精於直銷話術的政客，塑造成教主或救星，接受萬民的膜拜。此一網路效應至今高燒不退，擁有高聲量的政客即使經過半年的檢驗未能繳出政績，政見也多數跳票，卻依然居於民調領先群，甚至蓄積進窺總統大位的龐大能量；而其粉絲的景仰之情更是打死不退，形成一股詭異的氛圍。不過，打破這種矯飾的朝儀，銅牆鐵壁般的政治板塊，最有力的武器就是真實與誠信，因此國中生一句毫無心機的單純話語，便發揮了翻天覆地的作用，穿破遮掩暗黑世界的迷障。

自九合一選舉以來，這個新形成的暗黑世界，最大的特色在於中國紅色力量的介入，地方黑金勢力的集結，與年金改革前既得利益集團的反撲，多股勢力因緣際會，形成一股空前逆流，造成部分只會逞口舌之能的特定候選人，竟能形成領頭羊效應，帶領藍營走向勝利之路。其實，台灣新形成的政治生態暗藏兩大危機，彼此交互影響，且愈來愈急迫︰一是民主政治基本價值的崩壞；二是紅色滲透與親中力量崛起形成共伴效應所引發的亡國感。

九合一選舉，藍營大勝、綠營重挫，或許可視為政黨競逐的正常現象。然而，選舉中出現一些與民主價值悖逆的現象，恐怕會逐步腐蝕台灣的民主。例如，網路霸凌與中國網軍駭客的入侵，已使得網路淪為擁有強大聲量者剷除異己的殺戮戰場。不可諱言，部分政客之所以聲勢迅速竄起，乃是拜數十萬、百萬粉絲之賜，而這些不知來自何處的假帳號與網軍，在網路上大量散播假新聞、假訊息，霸凌對手，攻擊不同意見者，使得網路世界成為暗黑力量猖狂肆虐的陰暗場域。網軍、假新聞與霸凌橫行，已破壞民主政治的公平競爭原則，更缺乏「愛與包容」的民主精神。換言之，網路已成為選舉最大的戰場，但在此一平台上，民主社會最珍視的公平競爭、愛與包容精神完全不存在，台灣民主可說已在崩壞之中。

再者，紅色滲透愈來愈多元，影響層面日益普遍，特別是對選舉的介入、干預更是無所不在。而由親中政客在選戰中頻頻脫穎而出，甚至意圖問鼎中央，加上香港反送中二百萬人上街的抗爭，不由令人對台灣的處境產生強烈的亡國感。尤其令人深感無奈的，不僅在於網路世界裡到處可見中國網軍肆虐的蹤跡，更在於特定媒體成日不斷為特定政客吹捧，攻訐本土政治人物，唱衰台灣，並且刻意避談香港的反中抗爭，甚至刪除六四相關資訊，在在顯現再典型不過的紅色媒體手法，卻能一再興風作浪，搧風點火，而公權力居然漠視不管，無力作為。在此情勢之下，難怪不少國人萌生強烈的亡國感。

這場荒謬劇由去年選舉上演至今，不論導演或主角仍興致勃勃，毫無疲態，顯然意圖拍出一部搶奪中央政權的完結篇，這是台灣危機所在。國人必須了解，明年總統大選本質上是親中與本土力量的對決，也就是防止明天台灣重演今日香港悲劇的關鍵戰役；它絕對不是什麼「庶民與權貴」的戰爭。況且，特定政客縱然手腕高明，卻也無法遮掩其本人及家族乃政治世家，擁有豐厚資財，絕非庶民或政治素人的事實。所以，整齣戲的真相就是一些不安其位的政客想要參選總統的鬧劇，無論紅色媒體如何加以美化與神化，依然不能改變其在多數國人眼中「太可笑了」的形象。而一位國中模範生替國人揭穿了國王沒有穿衣服的真相，可謂徹底摧毀政客毀棄承諾，進行政治豪賭的正當性。

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