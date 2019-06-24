自由廣場》棒球原鄉 教練的感嘆

◎ 陳劍賢

六月是台東的棒球月，台東縣少棒隊勇奪TOTO盃全國少棒錦標賽冠軍，將代表國家參加世界小馬盃少棒賽。青少棒隊榮獲華南金控全國青少棒錦標賽冠軍，將代表國家參加U15世界青少棒賽。

台東是棒球的原鄉，住民酷愛打棒球，這幾年無論是職棒或青棒選手，台東子弟佔的比率很高，筆者曾在紅葉盃青棒賽現場發現台東的鄉親除對台東青棒隊加油外，對外縣市青棒隊也不吝嗇的加油，大家一視同仁，原來選手都是台東的子弟兵。

台灣這幾年棒球蓬勃發展，筆者認為是拜教育部棒球聯賽政策支持的結果。聯賽是採主客場比賽制，並補助學校成立棒球隊，先普及棒球運動，再提昇棒球水準，亦所謂金字塔的政策。台東少棒隊曾有軟、硬式各五十幾隊，總計有一百多隊以上，曾在小馬盃世界少棒賽榮獲四次冠軍，因此筆者永遠相信體育的推動一定是先從量的增加開始，其次是質的提昇，最後就會出現好的成績。

台東縣府最近大力推動熱氣球、衝浪等運動觀光活動，從觀光產業的角度是備受鄉親的肯定，唯不要忘了根基很深的棒球！最近基層教練皆嘆組隊不容易，現台東國小少棒隊硬式只有八隊，軟式也才十七隊，與過往的一百多隊實有天壤之別，如不再正視棒球根本的問題，未來棒球的前景是堪憂的。

茲值台東子弟再創佳績的氛圍，筆者建議教育部體育署重新檢討棒球聯賽制度，也亟盼台東縣政府多鼓勵學校組棒球隊，挹注更多的資源在棒球運動上，讓台東的棒球運動百尺竿頭更進一步，為台灣培養更多優秀選手。

（作者曾任台東縣府教育局長，現任台東縣體育發展基金會董事長）

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