自由廣場》團體協商兩三年不算長

◎ 謝棋楠

長榮空服員開始罷工後，一直傳言已經開過二十次團體協商會議，期間長達兩年多，有工會人員藉此指控是資方在拖延協商進度，令人錯愕。眾目睽睽之下，若長榮公司真有拖延協商進度，勞動法著名學者劉士豪擔任主席，協商當場可以公開提出啊。

一、誠信協商，並非退讓才叫誠信：協商當事團體就各實質項目，願不願意退讓，是當事人自由決定，無法脅迫，也須承擔結果，與是否拖延協商無關。一方控訴他方拖延協商，不論在我國或美國，都屬於控訴他方不誠信協商之行為，其為團體協約法第六條之違反，必須舉證，否則空口指控，企圖影響所屬當事團體會員之意向，屬於不當行為。

筆者經常受託輔導團體協商，多年民主環境下，雙方在程序及時間安排皆非常謹慎。本案勞資團體協商各次會議紀錄，筆者皆有詳讀，未見拖延情事。

二、協商過程嚴謹：雙方約定會議時程與協商會議需討論之事由，都經前次會議確認，若有變更，也是書面事前確認，會議紀錄皆經雙方簽署，會議過程也都錄音錄影。會議紀錄內容包含本次會議結論事項、本次會議爭點、待辦事項、下次會議時間地點，都經雙方代表簽名確認。雙方律師也是協商代表，如有進度拖延，早成爭議事項。這也是筆者發現，媒體報導的八大訴求的勞資爭議項目，例如，公司治理參與，為什麼沒有經過任何一次的協商事由所記載，也沒有爭議事項的記載，然後在桃園市勞工局的勞資爭議調解，顯示有勞工董事一項，而最後見諸媒體的八大訴求又突然變成參與公司治理之事項。如今，若雙方皆未曾協商之事項，被說成資方拖延協商，筆者不會意外。

三、雙方從沒有針對任一協商事項有進度約定：雙方非但從沒有對協商計畫整體有協商進度約定，且雙方也從沒有針對某一協商事項有進度約定，怎麼可以冒稱資方有拖延協商進度？雙方自一○六年四月二十日開始協商，從會議紀錄上來看，每次協商會議之召開最短間隔一個月。因勞資代表皆屬雙方當事團體之重要執行人物，職務無法使協商會議頻率增加。而依雙方協商建立之會議規範，每次協商三小時，此三小時還需含會議紀錄製作與雙方協商代表之確認與簽署。二十次會議中，又計有九次，勞方提臨時動議討論與協商計畫各個項目無關的管理細節，如制服問題，因此雙方協商之內容有限。筆者發現這不僅是長榮航空團體協商之個案問題，也是我國各公司學校團體協商之問題。團體協商兩三年，其實並不算長。

（作者為文化大學勞工系教授）

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