自由廣場》八成年輕面孔 令人感動

◎ 鄧鴻源

反紅媒大遊行，筆者躬逢其盛。有網友表示「台東到台北不是很遠的，我也來了」、「我婆婆說幫我們帶小孩，讓我們夫妻去參加」、「加油！香港人也支持你們」，還有許多人特別秀出高鐵車票。

民眾交通與食宿費自理，現場也沒有椅子，一站就是兩三個鐘頭，參加者百分之八十以上是年輕人，大部分工作由義工幫忙，結束後沒有留下垃圾。

反觀韓某的造勢活動，有免費遊覽車可搭，也有免費便當可吃，有椅子可坐，天氣熱時可以躲進醫院與百貨公司納涼，參加者七、八成以上是中老年人，為了十八趴利益而支持韓某，看不到有何高貴的訴求。集會結束後，留下一大堆垃圾。

比較館長與韓某的造勢活動，格調真的高下立判。

誠如館長所說：「台灣人必須保衛自己的國家，不分政黨、不分年紀，只要是台灣人都應該站出來。像《中天》這種媒體，多少人被它洗腦，這種媒體滾出去就對了啦！」

黃國昌則要求立法院快修法，NCC也要硬起來執法，這是正確的，否則罰款那麼少，如何有嚇阻作用？尤其是收買眾多小吃店讓顧客只看中Ｘ一台，應該加速處理。

（作者為大學教授，新北市民）

從孤單到感動

◎ 林倩如

週日看到凱道集結這麼多年輕人，聲援「紅色媒體滾出台灣」的運動，心裡非常感動。本以為年輕人只會在手機與電腦前玩樂打屁，漠不關心政治，顯然年輕人的覺醒，能讓台灣的地位更堅強！

我是個經歷白色恐怖戒嚴時期、一黨專政、美麗島事件、野百合學運、廢除萬年國代、總統民選……等台灣民主進程的見證人，也是受國民黨洗腦教育最完整的一代。

即便自己是國小代課老師，每每教到社會科裡的台灣史，就是輕描淡寫地唸過，也沒有學生會發問或覺得有矛盾，尤其對於日治時期和民國元年至三十八年這段重疊時間的台灣史。

多年後我漸漸將內心的疑問釐清，頓悟國民黨教育對我們這一代的思想改造有多麼的根深柢固，我接受的教育裡有許多的假訊息、假歷史，就像今日的紅色媒體在洗腦台灣人一樣。想當初國民黨教育我們漢賊不兩立，而如今卻要兩岸一家親，我在錯亂的世代裡成長了幾十年。

我常常覺得很孤單，因為周遭的人多數害怕中國打過來，覺得台灣人不應該挑釁對岸，要和平相處就有飯吃。殊不知時勢比人強，當大家都沉默時，就是一種默認，當兵臨城下無人反抗時，就被輕易的統一了，而血腥就在統一後開始。想想西藏、新疆維吾爾族，更要想想正在垂死搏命的香港人。

（作者為代課教師，台北市民）

◎ 邱炳進

雖然下雨，但「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」集會群眾擠滿了凱道，沒有人因雨離去。現場沒有椅子，沒有便當，沒有一輛遊覽車，更大的驚奇是，現場八成以上都是年輕的面孔 ，反映了台灣年輕人對穩住自由民主生活方式的關切與憂心。

「台灣的民主正在下雨，請大家為台灣撐傘」，那麼多的年輕人走出來，證明台灣仍充滿希望，應該省思的反而是政府單位，例如主管機關NCC，仍對這種為敵國搖旗吶喊的媒體束手無策；中央、地方政府機關還要繼續拿台灣納稅人的血汗錢支持「一手拿中共補助，一手在台灣製造假新聞」的紅色媒體嗎？

（作者為退休教師，台北市民）

胡志強知恥否？

◎ 蔡敏雄

六月二十二日，在韓國瑜台中的造勢場上，前國民黨副主席、現任紅媒旺旺中時集團副董事長胡志強，砲轟民進黨政府手握行政、立法、司法三權，是「吃相難看」。

胡志強不檢討統治台灣逾半世紀的國民黨，才是眾所周知通吃行政、立法、司法、考試、監察五權，「吃相難看」的大胃王，還在上個月聆聽負責一國兩制、統戰任務的中國政協主席汪洋訓話時，向汪洋鞠躬彎腰，且「彎」相難看至極！

當二十三日，上萬群眾不畏大雨淋身，湧進凱道，為守護台灣民主自由，捍衛國家主權，呼籲政府要嚴厲制裁製造假新聞、造謠、為中共進行統戰、危害國安的紅媒，且高呼紅媒滾出台灣時，身為紅媒集團第二號人物的胡志強，知恥否？

（作者為醫師，台中市民）

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