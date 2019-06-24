自由共和國》吳哲文／近年中共黨國的文化統制-以各種網路娛樂為例

吳哲文／從事文化產業

近年來在各種內應的配合下，台灣持續遭受中國的另類入侵，來自中國的電視劇、電視節目，乃至於網路遊戲（以下簡稱「網遊」）及手機遊戲（以下簡稱「手遊」）等等事物對台灣的年輕世代很有滲透力，頗有將天然獨世代洗成天然統世代之勢。

但台灣人多半未意識到的是：原本在胡錦濤-溫家寶執政時代一度獲中國官方放鬆管制的各種網路娛樂，在習近平上台、於2017年開始其第二任國家主席任期後，基於其政權意欲管控各種黨國眼中的精神污染源、恢復黨國意識形態在年輕人之間的影響力等理由，以2018年3月其國務院機構改革（與本議題有關的是撤銷國務院新聞出版廣電總局、改設國家廣電總局，由中共中央宣傳部兼管國家新聞出版署、國家版權局與國家電影局）為分水嶺，管制力道有更加劇烈的趨勢。筆者長期觀察相關議題，在此以網遊手遊、隨選影音網站及文學網站／網路論壇為例，為讀者整理最近這一兩年來到底中國發生了什麼事情。

網遊與手遊業界廠商是前揭機構改革下的重災區。

2018年3月29日，被撤銷前的中國國務院新聞出版廣電總局發布「遊戲申報審批重要事項通知」，表明因為機構改革緣故將暫停遊戲版號審批工作、但未言明恢復時間，之後遊戲版號審批工作在改組後的國家廣電總局手中延宕到同年12月19日方恢復，當時已有約5000款各種平台遊戲等待審批。此一擱置導致遊戲產業成長停滯，2018年上半年中國遊戲產業總營收僅成長5%；且相關大公司的上市股票也出現下跌，例如騰訊的市值在2018年第1~3季間暴跌四成，更有許多小公司因此倒閉。在今年2月20日到4月初之間國家廣電總局又再度暫停版號審批，恢復審批後4月22日其公佈的系列公告所顯現的審批標準，以正常國家觀點而言更是荒謬絕倫，例如遊戲內容必須不違反該國所謂社會主義核心價值觀、打鬥不能見血，以至於騰訊的絕地求生（PUBG）式手遊「和平精英」竟然出現玩家在遊戲內死亡後還會起身揮手說再見之類的場面，隨著中國政府在網遊手遊審查的嚴密化，以後類似的荒謬狀況只會更多。

中國人口中的視頻網站也是中國政府亟欲開刀整治的目標，其遭整治甚至早於習近平開啟其第二任期。

2017年7月12日起，中國兩大隨選影音網站AcFun（A站）及Bilibili（B站）上，大部分皆係「字幕組」翻譯上傳的各種外國電視劇、娛樂節目等遭到大規模下架，一時中國網民哀鴻遍野，抱怨為何連各種小語種如北歐各國語言的影劇節目都慘遭毒手，稍後新浪微博、鳳凰網與AcFun上的各種外國影劇及自製脫口秀等節目也遭當時的舊廣電總局以「不具備『信息網路傳播視聽許可證』」為由遭到下架或停播，雖然當時中國官方宣稱是出於智慧財產權保護之類的理由，但當時誤殺的程度足以懷疑官方的宣稱為讕言；隔年2018年3月22日舊廣電總局在被裁撤前發布公文，要求「進一步規範網路視聽節目的傳播秩序」，不准非法抓取剪接拼貼改編視聽節目，一時間B站鬼畜MAD區（各種惡搞拼貼混搭的影片區）風聲鶴唳；今年年初起抖音等各平台上的短片開始推行先審後播規定，禁止上傳21大類100子分類短片；然後是從去年年底起就開始謠傳的各大影音網站日本動畫區先審後播規定草案在今年5月正式施行，導致B站開始下架原本已經上架的今年日本春季檔動畫部分劇集全部或部分集數，該政策若獲得貫徹，今年夏季檔起B站等網站原先標榜的「與日本當季同步播出動畫」將成為絕響，因為日後都必須等全劇播畢並送審通過後方能上架。在中國社會隨著貿易戰所帶來的失業等社會壓力逐漸升高的情況下，還要逐步壓縮影音娛樂的空間，將可能引發更多民怨蓄積。

各網路平台與創作方面，原本中共黨國對於各大網路文學平台如起點中文網與女性向的晉江文學網平均每1~2年就會有一輪大規模整頓掃蕩，且每經過一次掃蕩後就會增加更多的審查規定，但今年適逢中共黨國「建政」70週年暨六四天安門屠殺事件30週年，所以今年5月的這波整改態勢較歷年更為猛烈，兩站都有至少過半以上共計上百萬部連載中的作品遭到下架整改，且晉江文學網甚至因為其網站內有作品遭指控涉及色情性描寫，而遭該國北京市掃黃打非辦公室查處，並要求設置更加嚴峻的標準防堵作品再度出現類似情形；更有甚者被整改過後的兩站首頁都出現頌讚中共黨國的新版面，中國網路文學的空間遭到更猛烈的壓縮。另外最近百度貼吧疑因暫時無法悉數一一審查是否有政治敏感內容，也將其所有類版2017年之前的文章悉數刪除殆盡，中國網民因而出現「亞歷山大自己放火焚毀亞歷山大港圖書館」的哀鳴。

或許台灣有些年輕人以為政治跟他們沒有關係，但筆者必須說這是不對的，請台灣的年輕人切勿有近年來中共黨國屢屢在各種領域增強審查力度的情況完全沒有可能出現在台灣的錯覺，講句不客氣的話，如果明年年初台灣人做出錯誤的選擇，讓親共候選人當選，台灣社會的各方面將會如同去年底地方大選後國民黨重返執政的縣市般出現全面倒退，娛樂方面也恐怕無法倖免，屆時親共政權不無可能會挾其勝選餘威及中共黨國的支援，裡應外合地將本文所說的管制政策一一搬來台灣施行，到時要後悔也只能革命了！

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