自由共和國》余杰／慈母與兒子

余杰／旅美華裔人權作家

香港特首林鄭月娥在電視專訪中，以一個關愛孩子的母親自比，並認為即便香港百萬人遊行反對「逃犯條例」的修訂、數以萬計的年輕人走在抗爭最前線，她仍然堅持修例，是不想縱容「任性」的孩子。

林鄭確實是一名「慈母」，不過這個稱號只對她自己生出來的兒子管用。她早已為兒子安排好了高人一等的英國身分、英國學歷。作為林鄭的兒子有福了，前程似錦，花香滿徑，他怎能不對慈母感恩戴德呢？而且，既然林鄭敢於僭越上帝的權柄，宣稱「天堂有位留給我」，那麼，她一定也為兒子在天堂預留了一個最好的座次。

然而，對那些和平示威卻被警察肆無忌憚地暴力鎮壓、頭破血流、生命垂危的香港年輕人來說，林鄭不是「特首慈母」，而是冷血的幕後殺人凶手。善良的人們不禁要追問：一個港英時代培養起來的、多少知道法治價值的政務官，為什麼在短短幾年間，就蛻變成面目猙獰、心狠手辣、堪比六四屠殺期間的李鵬那樣的屠夫呢？可見，「中國式病毒」宛如急速擴散的癌細胞，即便原先不是那麼壞的人，一旦被北京欽點和重用，立即全面潰敗，從頭爛到腳。

狂妄地將自己看作是民眾的母親，是中國東方專制主義傳統的體現。在民主國家，政府官員不是人民的「父母官」，而是公僕。對於林鄭的自我定位，一群香港母親發表公開信予以拒絕和譴責，公開信指出：「我們是一群香港母親，我們絕不會以催淚彈、具殺傷力的橡膠子彈及布袋彈攻擊我們的孩子。我們也不會看到年輕人在警棍下血流滿面仍無動於衷。何況人民不是特首你的孩子；人民不需要你的施捨，只要你作為一區之首，作為一個公僕，用心聆聽各方聲音，並作出適當、適時的回應。」

無獨有偶，跟林鄭的「慈母說」堪稱絕配的，是六四屠殺的元凶、「總射擊師」鄧小平的「兒子說」。中共曾經拍攝了一部關於鄧小平的紀錄片，名字就叫「我是中國人民的兒子」。據說，這是鄧小平生前自我期許的「第一身分」，甚至高於黨魁和軍委主席。然而，正是這個窮凶極惡的「中國人民的兒子」，悍然動用野戰軍屠殺了數以千計的「天安門母親」的兒子。

獨裁者忽而扮演「慈母」，忽而扮演「兒子」。鄧小平當然不是林鄭的兒子，林鄭更不敢充當鄧小平的慈母。這一對在不同時空中的獨裁者，彼此惺惺相惜，心有靈犀，他們真實的想法是：人民既不是孩子，也不是媽媽，聽話人民就是奴隸，不聽話的人民就是敵人。聽話的人民，為了確保永遠聽話，必須自願佩戴「送中條例」那樣堅不可摧的鎖鏈；不聽話的人民，因為任性犯上、桀驁不馴，只能讓他們嘗嘗從煙霧彈、橡膠子彈到一槍致命的達姆彈的味道。

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