自由廣場》釋憲言詞辯論庭前談年改

◎ 林奇璋

年改議題，隨著選戰白熱化，有意角逐總統大位的國民黨太陽們紛表態：「二次年改、程序正義…」主張：政府不能失信於民、尊重法律信賴保護、年金的管理效能應提高、政府不能債留子孫。今夏也將有大法官公教年改釋憲案，針對年改盲點筆者提出說明：

反年改軍公教團體主張：年改違憲，因違反政府對軍公教的信賴保護原則。但信賴保護只有軍公教才有，政府對全國人民難道不需信賴保護？從退撫制度創始民國八十一年公務員退休立法時法定費率只訂八％，往後也從未依歷年精算結果繳約三十％，只付法定八至十二％低費率。這就注定基金破產、債留子孫命運。一○四年底人數約百萬的軍公教退撫潛藏債務已達八．二兆，但中央政府一年稅課收入也只有一．八兆，負債程度除早已不符比例原則，也剝奪社會資源與下一代生存空間。反年改軍公教可以高舉信賴保護大旗，但其他國民也應有不被剝削的信賴保護。不合比例的利益承諾，可享長久信賴保護？反年改團體主張的「信賴保護、政府承諾」與「不能債留子孫」，無法兩立或並存，只能擇一。除非所有人都有信賴保護，否則沒有人的信賴保護是絕對的。

多位候選人主張應提高年金的管理效能，提高報酬率…；然低報酬率並非基金破產關鍵原因，「嚴重提撥不足」才是公教退撫致命傷。「提高報酬率」是最理想，卻也最不實際想法，效益很有限。幾千億的退撫基金看似龐大，而面對幾兆的潛藏負債，如杯水車薪。幾千億基金隨時間被提領耗竭，如何挽救破產？如同「理財」要有財才能理，無財如何理？鉅額負債想提高報酬率有如飲酖止渴，試想卡債族如何靠投資翻身？難如登天。「高報酬率」是長期議題，可遇卻不可靠；過高報酬率不是高風險，就是不切實際，不應將其視為現階段改革的續命良方。

反年改是站在「小我」信賴保護立場，因「提撥不足」的法律三十年前早已寫在那裡。如今形成幾兆的隱藏負債，破產迫在眉睫。退休要的是適當生活保障，而非一個所得替代率超過九十％以上，具有相對剝奪資源的法律承諾。「國家資源有限…給付方式及額度應力求與受益人之基本生活需求相當，不得超過達成立法目的所需必要限度而給予明顯過度之照顧」（大法官釋字第四八五號）。

（作者為精算師）

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