自由廣場》空服員罷工的隱形推手

◎ 路平

空服員職業工會廿日對長榮使出突襲式罷工，震驚社會。雖然長榮迅速推出應變對策企圖止血，仍不免衝擊暑假超旺季，近期股價與全年獲利，更將面臨嚴酷挑戰，但長榮仍不惜以不發年終、不調薪、三年暫停員工優惠票，甚至反告工會非法罷工，求償每天三千四百萬營業損失。長榮強硬手段，等於另類遵循了華航先前面對罷工時堅持的企業經營本位路線，還了華航前董座何煖軒一個公道。

長榮強硬理由何在？其一，外界批評長榮日式威權管理，但長榮知道，能有今日全球排名第六的成績，來自於企業成員的絕對團結與執行力，長榮深知對手不是員工而是勞運團體背後的新興政治勢力，這隻「看不見的黑手」，利用職業工會巧門，以僅達十分之一強的企業總員工數，發動不對稱戰爭癱瘓整個企業，對手還掌握台鐵、高鐵等其他交通職業工會，目的就是「陸空交通業大罷工」，必須搞到執政黨為此讓步，並付出政治上的妥協為代價。華航首次罷工關鍵領導人物林佳瑋，更已宣布代表時代力量參選立委，長榮怎能坐視對方複製「以政逼商」讓幾十年血汗打造的一磚一瓦，成為政治墊腳石？

其二，華航與同一批勞運團體纏鬥三年，同時祭出法律戰並不怯於訴諸輿論，二月機師毀約罷工時幾乎取得社會壓倒性支持，但就在何煖軒負起政治責任下台後，華航從全面主戰護衛生存的企業經營路線，變為政治凌駕一切的妥協路線，不僅迅速撤回對工會的合法告訴，甚而邀請工會幹部列席內部經營會議，遭疑「以今日之我否定昨日之我」，意在保位不在經營。

其三，最關鍵的就是政府不作為。自華航二○一六年罷工後，罷工預告期入法就是多數民意，執政黨挾國會優勢，卻罔顧民意，三年來毫無作為，加上競爭對手星宇航空伺機而動，罷工可能隨時變成意圖不明的政治籌碼，企業怎能任人魚肉？

筆者沉痛地說，長榮空服員與資方談判已經兩年有餘，之所以敢與社會大部分民意對撞，就是看到華航二月機師罷工資方明顯占上風卻被迫割地賠款，更在罷工後全面潰散與退讓，因而受到莫大鼓舞。長榮今天在禁搭便車等議題上毫不退讓的強硬，與四個月前何煖軒被批評的態度強硬，本質上都是為了企業生存而不得不為。如今工會以華航經驗複製長榮罷工，結果如何，選民還在看蔡政府如何應對。

（作者為航空公司員工）

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