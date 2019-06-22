自由廣場》國民黨的巴拉刈總統候選人？

◎ 莊芳華

美國男子哈迪曼（Edwin Hardeman）在自家庭園使用「年年春」除草劑，數十年後，罹患淋巴瘤。

美國法院裁定，生產「年年春」的「孟山都」公司，必須賠償受害者哈迪曼八一○○萬美元（約新台幣二十五億零七十八萬元）。這是尊重人民生命權的政府，在法律上賠償人民傷害的案例，代表人民的生命健康權受到尊重。

台灣每一單位土地，所承受的農藥、殺草劑劑量，居全世界第一名。台灣藥毒試驗所多年來一再警告，巴拉刈劇毒嚴重威脅農民的生命，造成消費者的食安、環境污染，全世界超過七十多個國家早已禁用。中國是世界上生產與出口巴拉刈的最主要國家，但是中國境內也禁用巴拉刈。

台灣政府的農委會，不畏農藥進口商的反對，想方設法，研發比較低毒性替代藥物，宣布於二○一九年二月起，全面禁用劇毒性殺草劑巴拉刈。農委會基於守護農民健康、消費者與環境安全的政策，原本是令人欣慰的好事，卻引起想要競選台灣總統的兩位國民黨人，煽動農民起來反對。我不明白，追求健康的未來，不是台灣人的心願嗎？為什麼國民黨政客會跳起來反對？

張書森、陳映燁兩位公衛醫生，曾經在二○一六年發表一篇探討巴拉刈利弊的論文。兩位醫生教授說：沒有健康的農民，何來健康的農業與社會？

他們舉例：韓國於二○一二年禁用巴拉刈之後，二○一三年的農業生產量，包括蔬菜、水果和米糧都沒有減少。台灣在二○○二至二○一二年至少有一七五○人死於巴拉刈中毒，是高昂的人命代價。本著對弱勢農民的關照，不是應該禁用巴拉刈而改用安全性較高的農藥嗎？

但是，選舉使人瘋狂。

政客的操作，會不會讓台灣的文明淪落？

國民黨人，包括醫生出身的立委，都跳出來煽動農民，群起反對農委會為了健康友善農業所做的一切努力。有人質疑禁止巴拉刈是基於公衛考量，而不是農業考量。但是，健康安全的農業、友善環境的農業，不也是公衛的一環嗎？長年來，農民不就是劇毒農藥的第一線受害者嗎？

國民黨人，你們居然可以為了參選，鼓動這些隨時可能承受藥毒傷害的第一線農民，高呼我們需要巴拉刈。這種煽動飲鴆止渴情緒的場景，讓所有希望台灣更健全的人非常傷心。

（作者為退休教師，彰化縣民）

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