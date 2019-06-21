社論》消失中的「中華帝國夢」

習近平昨天抵達平壤展開國是訪問，這是習近平掌權之後首度訪問北韓。這樣的前奏似乎預言，即使受挫於香港反送中風潮，下週日本的G20峰會，川習會談不論在貿易戰進展如何，中國的戰略姿態是不會軟化的。（路透）

習近平昨天抵達平壤展開國是訪問，這是習近平掌權之後首度訪問北韓。這樣的前奏似乎預言，即使受挫於香港反送中風潮，下週日本的G20峰會，川習會談不論在貿易戰進展如何，中國的戰略姿態是不會軟化的。另一方面，正與中國僵持於華為孟晚舟引渡美國的加拿大，也在此期間派遣軍艦通過台灣海峽。中西較勁從貿易戰、科技戰到戰略對峙，台灣從事實獨立到「國家意象」逐漸浮顯，形成台灣當前的周邊事態。即將在半年後舉行大選的台灣，必須以動態觀點審視內外演變。

去年一一二四，中國介入台灣選舉黑影幢幢，選前AIT理事主席莫健在台北接受媒體訪問時，對外部勢力與假新聞影響台灣選舉表達憂慮。然而，這段專訪才播出就被該媒體下架，不啻印證了中國介入台灣選舉的質疑。最近，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福表示，毫無疑問，中方將試圖干預台灣選舉，因為他們都干預了之前的選舉。他說，美方預期中方將透過社群媒體、入侵網路的手段干預；他無法談論細節，但隨著選舉接近，美方會聚集適合的專家，根據需求，針對台灣應對此事所需能力，直接提供幫助。看來，二○二○似乎不是一場關起門的選舉，華府與北京將以各自不同的方式，扮演不在場的參與者。

美中貿易戰衝擊中國經濟，打破集體領導、任期制的習近平責無旁貸。香港反送中風潮顯示，反對北京已成全民運動，重創林鄭月娥，也傷及習近平。如何收拾殘局？習近平的政治很簡單，就是不論如何都要維持共產黨的執政專利，尤其是要確保他「天無二日、民無二主」。習近平習慣硬碰硬，絕不示弱，抓住北韓這個使力點，抓住南海這個使力點，甚至抓住台灣這個使力點，儼然成為險中求生的選擇。香港這個小棋盤的挫折，正面對決不論勝負，都會對習近平產生後座力。於是，在大棋盤穩住陣腳回過頭來控制小棋盤，成為習近平立於不敗之地的以退為進。

美中貿易戰屈居下風，香港反送中風潮不斷，威望受挫的習近平當然會設法脫困。G20川習會之前，首次訪問北韓，應屬此類平衡之舉。而二○二○，如果扶助台灣的傾中政權取代本土政權，不僅可突圍美國主導的印太戰略，更可在國內鞏固領導中心。因此，接下來的半年，華府與北京，從貿易戰到印太戰略的鋪陳或突圍，將對台灣產生息息相關的連動效應。老實說，香港反送中風潮，值得台灣人民反思。人口七百五十萬的香港，連續兩場超過百萬人上街，捍衛自己的身家性命。但人口二千三百五十萬的台灣，面對中國的國際擠壓、機艦繞台、第五縱隊、網軍入侵等等，至今未見相同比例的自保運動，強化國安法修正案拖到近日才三讀通過。

虎口下的港人，警告台灣保護民主。習慣民主的台灣人民，不能再把民主當作廉價品了。習近平的中華帝國夢，導致香港人心思變，台灣漸行漸遠。北京應該務實思考，假使對香港雙普選的承諾都跳票了，一國兩制在台灣還有賞味期嗎？民主有限的香港都治理無方了，還想兼併民主實踐走得更遠的台灣，不怕將來台灣的民主活力卡住一黨專政的喉嚨？台灣與中國，應該是專制往民主進化，而非民主往專制退化，這也是一九九七以來香港問題的癥結。台灣與中國的關係論述，抽象的政治口號無濟於事，如果中國繼續往專制退化，台灣繼續往民主進化，難有對話也難有交集。

當前，習近平數位極權統治中國，其弱腹部似乎就在香港。台灣，則是中華帝國夢想像中的最後一塊拼圖。一國兩制、港人治港、馬照跑、舞照跳、五十年不變，習近平可以說變就變。不過，香港做為金融中心對中國經濟的作用，如果為政治所犧牲必然會造成具體的損失。何況，源自港英的自由開放傳統下，港人追求民主的意志也毫不屈服。因此，反送中風潮越演越烈，習近平的兩難幾乎可以用投鼠忌器來形容。香港若要「維穩」，等於是要對會生金雞蛋的母雞殺雞取卵；香港若失控，對習近平長期掌權則是一大變數，對內對外都可能引發骨牌效應。美中貿易戰，香港反送中，攪亂習近平霸業的一池春水，也波及台灣這一盤棋。對台灣而言，既是考驗也是機會。

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