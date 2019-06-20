自由廣場》（金恒煒專欄）蔡英文逆轉勝秀一週下檔！

民進黨總統初選十四日公布結果之後，《蘋果日報》在隔日開始也做了三天民調，最有趣的一則，標題赫然是「蔡英文逆轉勝秀一週下檔，藍綠對決或三腳督都輸了了」。按照民調公司的分析，「在蔡英文確定代表民進黨參選總統後，支持者表態意願與支持意向回歸常態」。「常態」是什麼意思？就是民進黨總統初選的民調是「變態」。

為什麼有這樣變態結果？當然見仁見智，意見很多。《蘋果》的報導則歸因於二：一個是「港人八日發動反送中條款」大遊行，百萬人上街頭，「反送中」活動為蔡英文初選助攻，大幅提升民調支持度；第二個是，受民進黨初選民調影響，支持者表態意願增加，連帶影響蔡英文支持度大幅攀升。老實說，這兩點都有盲點。這是民進黨黨內選舉，不是藍綠對決，「反送中條款」對蔡、賴都同樣可以加分；何況「反中」立場賴甚於蔡，為什麼獨利於蔡？不通；至於「初選民調影響」云云，雙方支持度都會相對增加，為何獨利於蔡？不具說服力。台北大學的丁庭宇接受《蘋果》訪問指出，「民進黨初選時間固定，除了綠營支持者顧電話以外，藍軍在這個時間也會固守電話，故意表態支持蔡英文」，所有外緣分析中，丁庭宇的看法可以接受，因為不同陣營的支持者在敵黨初選民調中都會按著這個公式操作。但此一作用再大也不會大到翻盤致成逆轉勝。這也是經驗法則。

總之，民進黨總統初選結果，不合常理。選舉預測分析專家洪永泰指出：「民進黨中央黨部寫下了台灣民調史上最黑暗的一天，目的只為了讓某一個候選人在總統提名初選中獲勝。」前總統陳水扁表示，他從立委開始就有自己的民調中心，至少有三十年經驗，從未看過五家民調是從一個模子出來，絕對是提供抽樣的中央黨部之母體出了問題，「初選蔡英文大贏，阿扁打死也不相信」。另一位民調專家游盈隆說得更直白，「這是史上最離奇、最違反社會大眾直覺的初選民調」、「挑戰我們的經驗、理性和常識」。

民進黨黨中央一再解釋，並不能杜絕質疑者的攸攸之口，乃轉而辱罵。秘書長羅文嘉好威風，怒斥說：「內戰打了三個月，還要打下去嗎？」立委段宜康更粗暴，痛斥：「夠了沒？」哪有謙卑？只有傲慢。試想，這個總統初選，民進黨用了多少骯髒步？還不准評論！作弊成功之後，一副其奈我何的嘴臉。

所謂「事實是檢驗真理最後的標準」，坊間民調一個一個出來，一旦都與民進黨初選結果相反，民進黨的總統與國會還能選下去嗎？作弊作弊再作弊，只為一人謀，那為什麼辦初選？只能用一個故事作結。中國春秋時代，吳王夫差不聽伍子胥諫言還賜死，臨死時伍子胥告訴來使：「一定要把我的眼睛掛在東門上，看敵兵入城！」後果然。

綠營支持者被迫非自謀生路不可。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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