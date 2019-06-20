自由廣場》最挺台灣的美國總統

◎ 宋磊

川普十八日在奧蘭多的造勢會場上，宣布角逐二○二○年美總統大選。對比先前二○一六年川普總統大選的口號是「讓美國再度偉大」（Make America Great Again），如今川普選擇「讓美國繼續偉大」（Keep America Great）作為口號。台灣身為美國的盟友，應該力挺川普連任。

首先，台灣為何要支持川普連任？川普是美國歷任最挺台的總統之一，「國家安全戰略報告」、「國防戰略報告」，以及「二○一九年國防授權法案」（NDAA 2019），重申台灣為美國盟友，是嚇阻中國進犯的亞太國家之一。美國最新的「印太戰略」報告書中透露，明確指出台灣為國家，更宣稱我國為「可靠、能幹及天生的夥伴」，支持台灣的力道不在話下。

其二，川普政府針對「對台軍售」做出結構性的改變。舉例而言，美國政府二○一七年率先出售我國反輻射導彈、魚雷，以及SM-2導彈零部件等七項軍售案，共十四．二億美元。二○一八更大方出售F-16、C-130、F-5與IDF經國號戰機所有航空系統備件，共三．三億美元。今年更有「友台」美國會議員表示，川普政府即將出售二十億美元的軍備給與我國，包括性能強大的M1A2主戰坦克、一二四○枚反坦克導彈、四○九枚標槍導彈，以及二五○枚刺針防空導彈、六十六架F-16V戰鬥機。川普政府下的對台軍售不但時間更短，對於台灣的國防安全／建軍速度相對有利。

第三，由於川普已簽署「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act），未來我國官員更有機會訪美。同時台灣的國防官員更有機會參訪美軍軍事單位，無形之中增加我方國防議題的掌握／學習，難能可貴的是，在「台灣旅行法」的加持之下，台美政府官員以更高層級的互動指日可待，如此挺台的川普政府，台灣怎能不支持？

（作者為中正大學戰略所碩士，嘉義市民）

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