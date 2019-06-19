自由廣場》造成最多人死亡的農藥

◎ 張書森、陳映燁

近日郭台銘與韓國瑜兩位在造勢活動中，主張反對禁用巴拉刈。多年以來，政府有逐步禁用劇毒農藥的政策，禁用巴拉刈是有連貫性的決策，目的在保護農民、農家與農村的安全，是必要且立即救命的重要政策。今年五月立法院三讀通過的「自殺防治法」中，更明確訂定「各級主管機關應建立機制，降低民眾取得高致命性自殺工具、或實施高致命性自殺方法之機會」。

巴拉刈中毒每年在台灣造成超過兩百人死亡，過去十五年來已累積導致超過二六○○人死亡、超過上萬人受影響，是造成最多人死亡的單一農藥。巴拉刈對人體有特殊毒性，沒有解藥，飲用一小口也可能造成呼吸衰竭和痛苦的死亡，長期暴露則可能造成神經中毒和帕金森氏症。禁用巴拉刈並改用低毒的替代農藥，可以避免悲劇，保護健康。

其次，農藥中毒常常是在衝動下服用發生，若遇上巴拉刈，多數沒有第二次機會。

第三，巴拉刈不是唯一可用，也非銷量最大的除草劑，有替代農藥可用。同時，它「除草不除根」，可能需要施用更多次，不見得有經濟效益。

最後，越來越多國家禁用巴拉刈，世界上超過五十個國家已禁用，台灣鄰近禁用巴拉刈的國家包括韓國（二○一二年禁用）、越南（二○一七年禁用）、馬來西亞（二○二○年禁用）、中國（二○一七年禁用水劑，二○二○年九月禁用可溶膠劑，但不禁止生產與出口）。如果台灣繼續使用巴拉刈，將變成中國禁用，但繼續輸出巴拉刈到台灣導致悲劇的荒謬情況。

執行以人民性命安全與健康福祉為優先的政策，是政府的職責。希望決策者不分黨派，推動如期禁用巴拉刈，並且全力輔導與補助農民採用替代農藥，也盼全民共同來監督！

（作者張書森為台灣大學公衛學院副教授，陳映燁為台北市立聯合醫院松德院區社區精神科主任、陽明大學兼任教授）

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