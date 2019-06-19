自由廣場》不是「我們的大陸」

◎ 蕭嘉弘

週末，借來紀錄片《家在馬來西亞》ＤＶＤ，一套四片，一口氣看完，片中以馬來西亞華人的觀點，呈現在地風土和變遷。其中令人印象深刻的是，有受訪者指著掛在牆上的祖先照片，表示阿公是中國來的，到他這代是第三代；還有受訪老店家說，雖然市場變小了，但他們的東西還是比中國做的來得好，對品質有信心。

什麼時候，台灣人才能自然地談起中國這不同的國度呢？令人遺憾且深思。在台灣，包括統媒和親共媒體，常稱呼中國為大陸，意思是我們的大陸，真是不倫不類，或是用含混的「對岸」一詞指稱。台灣北有日本，東邊美國，南方菲律賓，西邊是中國，巧妙平衡地處在各國中間，以海相隔，何須時時、處處散播和抱持「對岸眼光」？

香港「反送中」運動如火如荼，全球關注，海外香港留學生舉起「香港不是中國」看板，拒絕為香港命運「送終」，淪落「一國一制」下的威權統治；台灣也有立委發起「拒絕紅色媒體」遊行，抗拒有如中國「在台新華社」集團的滲透分化，守護台灣民主和主體性，值得響應。我們更該從日常生活實踐中，拋棄不自覺的「屬於中國」情結與自我定焦，心態和用語上國家正常化，自覺自立，不讓「今日香港、明日台灣」有發生的可能。

（作者為台灣大學國發所研究生）

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