自由廣場》DPP初選三贏與1+1〉2

◎ 黃天麟

八十六天紛紛擾擾的民進黨初選終於過去了，由總統蔡英文勝出。此刻正是熱愛這一塊土地的台灣人，以正面向好的方向思考的時候。

我們必須這麼想，這次初選是「天佑台灣」，是對台灣的歷練，結果雙方候選人、台灣、民進黨都是勝利者。因為初選給台灣一個進步民主深化的歷練，撐開了民主的張力，更深一層地深入民心。是台灣的勝利。

初選過程中，不能否認有些明顯的瑕疵，如已公布的初選辦法，一延再延一改再改，讓人對公平性有所質疑，但結果是和平落幕。八十六天的競合不知不覺中激勵了民進黨的士氣，民進黨總體在人民的評價是緩步上升的。政黨支持度亦由深沉的二十四．七％緩步回升。所謂有競爭才有進步，這是民進黨的勝利。

從總統蔡英文言，經過初選出線的總統候選人與不經初選而提名的候選人有完全不同的合法性與權威性。所以，經此次黨內初選後的蔡總統，毫無疑問是對她個人的加分，面對明年一月大選增添了信用性與戰鬥力。

這次初選之所以出現競爭，原因在擔憂執政路線過於遷就中國，忽視國安問題。初選期間蔡總統的確進行了自我調整，一躍成為反對中國併吞的辣台妹。之外，更勤跑基層接地氣，讓民調不斷回升，甚至狂掃韓國瑜、柯文哲，各自領先十一及十三個百分點，奠定了選民的信心。這是蔡總統之勝利。

賴前院長出來挑戰蔡總統，係看到去年1124民進黨的危機，以承擔責任期能扭轉狂潮，本質上挑戰的標的不是權力而是捍衛台灣的自由民主，是以提出「五不」的君子之爭，並宣稱寧可落選也絕對不傷害總統。賴前院長確實做到了。

五月二十九日民進黨中執會執意更改初選辦法，納入五十％的手機民調及三人對比的初選新規定，若無賴前院長之讓步，初選必遙遙無期，陷民進黨於深淵。誰都知道包括賴前院長本人，這一讓步就是敗選，但為了避免分裂，成全初選能走下去，終於讓步，展示了政治家的風範與廓然之大度，將永被歌頌，也是賴前院長之勝利，且將會是勝中之勝者。

過去就讓其過去！現在正是認真思考「1+1〉2」的時刻。相信蔡總統與賴前院長，能本於「為了黨之勝利」「國家之興衰」做出睿智的決定。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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