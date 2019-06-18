自由廣場》注意反送中的「粵語」

◎ 何信翰

反送中事件有件事非常值得台灣人觀察和思考的，那就是香港人抗議時所用的語言。

在觀看各種直播時，我們幾乎都會發現，即使被強制施行了在學校中大力推廣中文的「普教中」，這次的反送中行動幾乎所有抗議者使用的依然是粵語，而非所謂的「普通話」。甚至香港市民還能因來鎮壓的警察不會粵語，推斷這些「港警」極可能不是真的港警，而是「中警／陸警」。

但假若相同的事件發生在台灣呢？我們能像香港人一樣，用「警察不會說台語／客語／原住民語」來判斷這可能不是台灣警察嗎？還是因為母語能力在台灣社會的普遍喪失，因此無法像香港一樣，能用語言清楚推斷對方的來處？

再進一步來看假新聞事件。國際上有個和台灣很接近的例子，烏克蘭。烏克蘭東部的人普遍使用俄語，所以俄羅斯人很容易就能夠透過各種媒體的力量（包括假新聞）操弄烏克蘭人的想法，製造他們社會的動盪，在各種層面造成烏克蘭的損失。因此，烏克蘭最後不得不趕緊於月前通過嚴格的「語言法」，限制公眾場合對俄文的使用，半強硬的在其國內強制規定要用烏克蘭語。

試想，若是台灣的媒體都使用台語／客語／原住民語，其他國家就算想用「網軍」影響台灣，可能找到的人也不會太多，影響力自然也相對減少。

母語，可以是保護族群和國家的好武器！

（作者為臺中教育大學台灣語文學系副教授）

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