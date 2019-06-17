自由廣場》產假14週 vs 印度26週

◎ 劉振乾

勞動部六月十四日召開「產假及育嬰留職停薪制度公聽會」，勞方認為產假可比照國際勞工組織（ILO）建議拉長為十四週，資方則認為台灣八週產假薪資全由雇主負擔，若要延長，財源應由政府籌措或社會保險支應，「不宜再增加雇主負擔」。

兩年前印度強化產假制度，一定規模以上的企業，必須給女性員工二十六週的有薪產假。制度實施後中小企業與初創業者叫苦連天，不少企業寧願多僱用男性，使得該制度產生反效果。

印度知名的社群媒體Local Circles以四千家中小企業為對象調查發現，因為延長有薪產假，有46%的企業過去一年半「新聘僱全為男性」。因此Local Circles建議當局，員工數未滿二十名的小規模事業者，應免於列入產假制度之對象（依照現制以十名以上員工的企業為對象）。因為修法前為十二週產假，已經比包含台灣在內的許多國家多；而新制二十六週產假，更創下世界第三的紀錄。

依照世界銀行資料，印度女性就業率只有27%，新制使得情況雪上加霜。印度政府計畫二十六週中七週薪資由政府全額補助（編列約合台幣十八億元預算），即使如此，有很多企業表示剩下的十九週有薪產假仍為過重負擔。

雖然如此，但是印度政府仍不願意改弦易轍，加上五月大選結果出爐，執政黨大勝，顯見印度二十六週產假的吸票效果可觀。處於少子化「國安危機」的台灣，應以印度為鑑，預先周延規劃，以免勞資兩敗俱傷。

（作者為台電退休工程師，台北市民）

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