自由廣場》點評「焦土之母」下台時機

◎ 葛雋

週日下午，香港島再一次萬人空巷。數以百萬的市民再一次走上街頭，向中共和林鄭月娥政府發出「撤回送中惡法」、「撤查613暴政」、「還我清白」、「林鄭下台」的怒吼。

自從林鄭月娥十五日在記者會宣佈「送中惡法暫緩推出」之後，她的聲望斷崖式下跌，如同「過街老鼠，人人喊打」。林鄭月娥又一次「創造歷史」—僅僅一個星期，又一次發動百萬港人上街示威，人們笑謔稱其為「焦土之母」，實不為過。

現在，是時候讓中共領導人認真考慮林鄭月娥該如何體面下台的問題了。

下台的理由不是問題，之前董建華的「腳痛」，梁振英的「照顧家人」均已用過不宜再用，看來給她用「有婦科疾病」的解釋較妥，既配合女性的特點及形象，也「具說服力」。

其實林鄭下台的時機才頗費思量：馬上辭職？不行。那就等於向香港市民投降認輸。中共最愛面子，無論如何也不可以。

拖到月底？也不行。眼看「七一回歸日」接近，總不能在這個節日調換一個新特首上台，凸顯中共管治的無能無方吧？

今年底明年初？好像也不行。美中貿易戰方興未艾，如火如荼，那段時間一定打得難分難解。香港是中國一隻「會生蛋的金鵝」，這個節骨眼不宜換新人。

2020年夏季？似乎可行。日本東京舉辦奧運會，全世界目光焦點都集中在那裡，沒有人會注意「香港特首黯然辭職」的新聞，中共領導人的壓力可大大減輕。

所以，我預測林鄭月娥明年七月以健康理由請辭下台，應該錯不到哪兒。

（作者為香港籍，作家）

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