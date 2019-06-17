自由廣場》當心韓流裡的地方派系

◎ 張閎富

為什麼地方派系要跟韓國瑜結盟？因為韓市長大選勝算較高，而搶在初選前大方表態，除了提前替自家候選人在明年立委選舉暖身之外，最主要的是要向國民黨中央施壓，逼使黨中央正視這些地方派系的聲音。

地方派系除了在馬英九就任總統後被邊緣化之外，民進黨政府意欲將農田水利會以及地方農會改為官派，使得地方派系在這兩年遭受空前的壓力。

孫悟空大鬧天宮打得南天門天將天兵潰不成軍，為什麼取經路上的小妖小怪打得如此費心甚至還得求救？有人說是因為天將天兵是領薪餉的，天塌下來還有玉帝撐著，小妖小怪雖然法力或許不強，但個個是自營商，你動到他的地盤，他只得跟你拚命。

這或許是當前韓流的內涵，為什麼韓流的內聚力這麼強？因為這些人的利益（地方派系跟退休軍公教）都被嚴重侵蝕，每個都知道如果不拚命，滅頂的就是他們。

而韓市長除了面對總統大選的挑戰之外，還有內部罷免的聲浪，即使罷免沒過，市議會也不會輕易善罷干休，所以他一旦宣布參選總統，也只有向前衝一途。

地方派系不跟你講願景，只跟你講發大財，他們或許不擅長政策辯論，但是表現出來的幹勁與決心讓你望塵莫及。他們不想討好年輕選民，也不顧中間選民感受，一個溺水的人只能拚命往上游，即使踢到旁邊一樣落水的人也管不了那麼多，所以韓流已無回頭路，各候選人你們準備好了嗎？

（作者任職房地產業，台南市民）

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