自由廣場》韓柯郭也撿到槍？

◎ 陳冠甫

韓國瑜上週末在雲林造勢，一句「不會讓一國兩制出現在台灣，除非Over my dead body」搶下媒體焦點。對此，柯文哲被問及遲不針對「一國兩制」表態，恐打亂未來大選佈局時回應，他認為「反送中」事件「僅是小波浪」，不需要隨大家起舞。相對於柯、韓對「反送中」態度反覆，早一步表態的郭台銘，成功利用這波「反中」力道站上藍營守護中華民國的有利位置。

新聞之外，更值得注意的是中研院最新民調指出，今年三月首度出現兩岸交流協商時「國家主權」比「經濟利益」更重要的結果。一波「反中、護台灣」的浪潮，正席捲政壇，淹沒了「親中」政客，也逼得柯、韓、郭三人做出與以往不同的表態，一部分取信中間選民，另一部分為自己洗白。預料「反中」言論猛料可能還會被三人陸續拋出。

怪異的是，郭台銘先前「兩個中國」的說法，北京方面未強力反彈；韓國瑜接著大喊拒絕「一國兩制」，國台辦至週日晚間也無反應；而柯被激出「習近平在北京當皇帝，天高皇帝遠，干我什麼事？」一段話，擦邊球暗諷習近平，也SAFE！

三人看似不約而同發出「不顧北京反對」的言論，但若衡量其歷來發言脈絡，這些「反中」說詞，都是特殊時空的單一表示，仍難解其「親中」之公眾印象，也難期望選民因此買單。

這些古怪之處，明顯是中國為贏得明年台灣大選，所作出的權衡。中國瞄準的重點，還是屬意人選就任總統後可支配的龐大權力資源。

中國國台辦與柯、韓、郭的四角關係，如果以自行車賽比喻，三人中誰是「主將」負責衝線，誰是負責護航的「破風手」，目前還不明朗。三人未來或將彼此掩護、拉抬，掩蓋「親中」形象。能否騙過台灣選民，殊值觀察！

（作者為台北大學法律所研究生，台北市民）

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