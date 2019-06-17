自由廣場》台灣新生代談香港反送中

當然跟你的孩子有關係

◎ 盧苡萱

日前我聽到有家長對小孩說：「反送中的事情不關我們的事，乖乖唸書才重要。」我只想說一句：「不好意思，這攸關台灣與下一代的未來。」讀書重要，但難道你要把孩子的未來推向深淵嗎？

中共不重視人權、不重視人民的聲音，連香港特首都是中共直接指派，請問你們還要被這樣的「政府」統一？一旦條款通過，只要去香港的台灣人在網路上罵過中共政府，都會直接被送到北京「喝茶」，「今日香港，明日台灣」，我不希望台灣成為下一個香港、新疆、西藏。

我相信有很多中老年人都經歷過「戒嚴時期」、「白色恐怖」，請問你們會想回到那樣的時代嗎？被政府監控、只要是看了禁書都會被抓去槍斃的時代，你們想讓下一代再經歷一次嗎？

這不是恐嚇跟捏造的事情，一旦被統一了，你們連投票的權利都沒有，一舉一動都受政府監視。現在中國實施「分數制」，他們裝了無數個監視器監視人民，亂過馬路、欠款沒有準時還、玩電動等等事情都會被扣分，一旦分數被扣到一定程度，無法跟銀行借錢什麼的還算小事，但「出國」的權利會一起消失，只因為你不是「合格公民」！這是你們要給下一代的生活嗎？

請有投票權的人清醒，我不希望明年的總統大選成為「最後一次」的選舉，也更不希望「今日香港，明日台灣」的事情發生。請想想你們小孩與下一代，難道你們要孩子始終都活在恐懼中嗎？

（作者就讀實踐大學企業管理學系，新竹市民）

我們必須告訴家中長輩…

◎ 宋承智

香港反送中事件，我想反思一件事：

我們讀完文章，也轉發到社群了，然後呢？我們都在同溫層，彼此想法相似、意見容易交流。但是，親中人士仍然親中，沉睡者依然沉睡。而上述兩種人卻有可能是你我家中的長輩。

我們必須拓展同溫層。請告訴家中長輩：2020總統大選請審慎支持候選人，台灣需要一個勇於捍衛台灣民主自由的領導者。2020是關鍵性的一年，如果政權落入立場親中的政黨，不管提出一國兩制或是其他政策，都將會危害台灣的民主自由。

現在，中國已經用網軍來動搖台灣視聽，更別提部分媒體是如何散播假消息與蒙蔽事實，中國也用觀光客人數來箝制台灣經濟，文攻武嚇也不是一天兩天的事。但值得慶幸的是，我們還保有選擇的權利，我們可以自由的接受各方訊息並發聲。然而看看香港，大部分的媒體已被中資買去，上街抗爭換來的只是武警暴力相向，我們想要這樣的生活嗎？

「為了香港、為了台灣、為了我們自己的未來」，我們一定要去投票，沒投票權的也可以改變家人的想法。上次公投，我們青年努力不夠，沒辦法讓彩虹掛上台灣天空，這次我們更應把握機會，因為錯過這次，恐怕再也沒機會了！

（作者就讀長庚大學物理治療學系，桃園市民）

敬佩香港街頭的台灣勇者

◎ 劉珣之

那天，一群香港的學生不畏威權，義無反顧的走上街頭，爭取他們應得的自由。他們為了人權流汗，為了信念流血。他們光榮的挺身而出。那天是六月十二日，香港的紫荊之殤。反送中遊行越演越烈。從最初的一群學生，變成上萬人的抗爭。其中，還包括來自各國的支持者。

這不單單是一場遊行，是香港的人權之抗爭。

當鎮暴警察出現，卻是讓我心疼鼻酸的開始。一群手無寸鐵的人們，他們的遊行激昂卻溫和，喊出了心聲，卻換來了警察無情的鎮暴手段。催淚彈、橡膠子彈一個個祭出，究竟良心何在？我想問問，中共究竟在想什麼？為什麼一個國家會這樣對待自己的人民，還能稱自己是個文明的國家嗎？不怕China這個字在國外被嘲笑嗎？

再回頭看看台灣。台灣目前岌岌可危，非常有可能成為下一個香港。但走向獨裁不是我們想要的未來，誰都不希望自己或家人成為下一個李明哲、劉曉波。也許，我們應該正視2020年的總統大選，思考下一任總統，會不會讓我們步入香港的後塵？

我支持反送中遊行，我敬佩那些前往香港參與的台灣勇者。眾多微小的力量聚集在一起，就能振聾發聵。我真誠地呼籲：不要讓送中條例最後成了香港人權的送終。

（作者就讀景美女中，新北市民）

好在是投胎台灣

◎ 呂育綺

月光永恆，人壽有限，要懂得把握當下的幸福。如果長醜怨父母，功課不好牽拖孔子，物價波動罵政府，這種憤世嫉俗性格的人，幸福一定與之漸行漸遠。其實幸福感繫乎心境想法，朱門雖富不如貧，豪富缺少貧賤那份清閒。

生活在台灣，幸福是什麼？應該是人民言論自由受到憲法明文保障吧！秦代偶語棄市，清代興文字獄，中國學生爭民主，中共卻坦克車輾壓群眾，造成天安門事件；國府遷台初期，白色恐怖氣氛尚瀰漫全島。現在台灣，批評時弊，責損惡政客，甚至罵總統，皆平安無事，還可能被按「讚」呢！

談天說地話四方，只要我喜歡，有什麼不可以，大鳴大放不擔心秋後算帳，好在是投胎台灣，所以能大放厥詞暢所欲言，這就是活在台灣的幸福！

（作者為政治系畢業，待業族）

希望這朵紫荊花永不低頭

◎ 廖得愷

歷史老師提到，反送中就像三十年前的六四事件，從坦克車變成橡膠子彈，從大學生變成各個年齡層的人民，這次的反送中，是所有香港人民的反撲與怒吼。

港府高層漠視民意，香港人民的無力感，兩者在強力對比下點燃了一國兩制埋下的星星之火，尚未到五十年，香港今日燎原。

有消息傳來說，中共解放軍開著坦克車抵達深圳，靜靜等待，等待那命令劃破微妙的疆界。反送中遊行中有人高舉英國國旗，歡呼聲遍地四起，卻喊得如此卑微又可悲。

一聲槍響，掀起了警民仇立。

香港特首林鄭月娥宣布612示威遊行定調「動亂」。警方逼迫著人民一步一步往後退。一名警察從警盾中探出了槍口，還未舉出黑旗就直接送給人民布袋彈，後方人群立刻湧上攙扶傷者，同時嘴裡也不停衝出粗暴的字眼。另外一名外籍示威者表達自己腳不舒服無法行走，但三五個港警彷彿沒聽到的立刻湊上前向他近距離噴出了胡椒噴霧。媽媽以前都跟我說警察是人民保母，但在此時此刻，我看到數十個黑衣港警，正揮舞著警棍，殺紅了眼，在爆打一個沒有反抗能力的人民。

在台灣看著網路新聞的我，聽著人群示威的吶喊以及現場的衝突。夜幕低垂，我躺在床上輾轉難眠，心頭懸掛在海岸彼端，彷彿心跳被牽連著、跳動著。春末夏初，繁花快謝了，希望這朵紫荊花永不低頭。

今日，香港加油。明日，我不希望是台灣。

（作者就讀新竹市培英國中三年級）

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