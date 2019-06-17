自由廣場》對我敬重的台灣人民說句告白

◎ 楊正昌

我已十訪台灣。瞭解了台灣近三十多年所走過的民主開放的崎嶇路。當我站在綠島人權紀念園區「長夜哭泣」的碑文前時，熱淚盈眶，腦海中浮現出自己母親的一次次心酸落淚。

她的大姊嫁到了一個老實巴交的地主人家。解放後，地產房屋沒收，姊姊積鬱去世，當用幾塊破門板釘成的「棺木」把姊姊沉放到一個積水的土坑中時，散發著屍臭，母親泣不成聲。

我家和父母雙方的親屬多是天主教徒。在壓制、阻礙宗教信仰自由的「教難」中，有三個親戚被打成反革命份子，兩位到青海服刑勞改二十餘年，最輕判的是母親的二姊，終身開除公職，住在我家，常見姊妹倆以淚洗面。

母親的哥哥是名優秀的中學教師，1957年反右，戴右派帽子，工資降到只發個人伙食費，養家餬口成了問題，母親去看望、資助時，我看到她在抹淚。

母親也曾為家庭多次流淚。雖然我父母是知識份子，躲過了接連不斷的「紅色恐怖」，但還是沒逃過「文革」的厄運，先後四次被抄家，我也被發配到偏僻的農村「插隊落戶」。

我退休後去外省的一個小縣城旅遊，偶遇一位賣土特產品的中年男子，聊熟了，知道八九天安門事件時，店主才十八歲，在北京武警服役當兵。他說：「我在現場，昧著良心，我也掃射了，不執行命令，我也要死。直到現在還會做惡夢」。

2014年的中共中央十四屆三中全會的主題是國家治理的憲法化法治化。這是做給民主社會看的。同時期的「中央九號文件」（ 俗稱「七不講」或「七不准」），卻要求阻止「普世價值、新聞自由、公民社會、公民權利、黨的歷史錯誤、權貴資產階級、司法獨立」這意識形態領域的七大問題的蔓延。

其實，中南海的一個或幾個「權貴」高於黨高於國家高於憲法高於法律，這一權力不受有效監察的霸權統治七十年未變，且越收越緊。

2020年台灣領導人的選舉接近了。我是位年逾七旬的「老知青」，寫此短文，是想對我敬重的台灣人民說一句告白：你們是在選自己國家的總統，不是在選一國兩制台灣方案的特首！請相信我的語重心長！

希望你們守住並進一步推進自己奮鬥得來的民主；也希望你們通過各種渠道和方式，對我們這邊的同胞多做些有關民主政治和公民社會的啟蒙宣教。只要這邊還未走上民主政治道路，就沒有統一的基本條件。你們只要做好自己，不落入政治陷阱。

（作者為老知青，中國上海市民）

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