自由共和國》丘德真／台灣的角色

在台港生、台灣民眾16日在立法院外出席「撐香港，反送中 － 我在台灣反對【逃犯條例】修訂」集會，表達支持香港民眾反送中。（記者方賓照攝）

丘德真／香港人、文字工作者

新聞是歷史的初稿，高水平的新聞報導，總是有歷史視野。 美國《時代雜誌》亞洲版最新一期封面故事，其中一篇整理香港反送中佔領行動前因後果的文章，標題為「香港處於全球捍衛自由抗爭的前線 」─單單標題，就示範了甚麼叫做具國際觀的新聞觸角。從中，台灣又更可認清自己作為全球自由抗爭中流砥柱的角色。

香港現在發生的事，不宜化約為簡單的「中、港矛盾」。畢境，香港只是中國輸出其影響力的一個窗口而已；而中國在努力平定香港之餘，更是要染指台灣、南海軍事化、以債務操控一帶一路各國，還有擾亂西方民主政治（澳洲就是最明顯的例子，詳見Clive Hamilton教授的《無聲的入侵：中國因素在澳洲》）。

中國對外擴張的招數，不外乎巨額金錢誘惑搭配強勢國力恫嚇，利誘威迫軟硬兼施。遇伏的地區和國家非得讓渡主權和自由，中國的終極目標是要搶佔地緣政治優勢。而香港抗爭者以行動所宣示的是，對這樣的中國模式說不！

一如《時代雜誌》所言，香港正站在全球捍衛自由抗爭的前線。文章未有提到的新疆／東突、西藏／圖博的抗暴，還有中國大陸境內的維權行動，或可以理解成是敵後。至於台灣，其實更是這場全球捍衛自由抗爭的中堅。

事態已經很清楚，這不是大中華意識下的民主運動而已。歷史已經進入新的章節─這是全球捍衛自由戰爭的現況。在中國威脅下，各方所遭遇的都不是孤立事件，都是全球捍衛自由抗爭的某個段落。而台灣多年以來所佔篇幅，更是傲視全球。

《時代雜誌》一個標題，點穿了整個國際格局。香港的局勢，一方面預告著今後全球自由抗爭的戰況；同時更是讓台灣警覺，戰線向來都是近在眼前。

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