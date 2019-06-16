自由廣場》公投法折衷案 選舉年綁大選 非選舉年設公投日

◎ 潘翰聲

《公民投票法》修正案是立院臨時會審議的首要法案，將針對去年打破「鳥籠公投」之後的亂象補破洞。

去年初修法通過電子連署迄今，中選會因技術問題，遲遲無法讓電子連署上路，加上附加身分證影本的連署門檻，受到公民社會普遍堅持反對，若強行表決，恐將引發嚴重政治風暴。另一討論焦點是，公投要不要綁大選，在各有利弊的情況下，是否可考慮規劃雙贏折衷案——選舉年綁大選，非選舉年設定公投日。

我國討論公投要不要綁大選的主要糾結，在於成案及有效門檻。往年因過半的投票率門檻，即便綁大選，只要有主要政黨之一發動不領票的杯葛，就難以成案，若不綁大選根本不可能成案。去年的全盤大修，取消投票率門檻之後，使杯葛不領票的策略失效。但同時加上公投同意票比率應達選舉權人數四分之一的規定，這個門檻在國際比較上仍屬偏高，這使得綁不綁大選，依然會是公投是否有效的關鍵，制度設計也容易失焦，陷入各有利弊的兩難困境。

世界各國公投實務，綁不綁大選皆有。綁大選可以提高投票率，但可能和政黨競爭交互影響；不綁大選，公投單獨舉行，則可冷靜就事論事，但投票率可能偏低。

去年十一月二十四日地方大選的十項公投，扣除選務安排的技術問題，在選舉高度黨派動員的情況下，造成公投結果和政黨版圖消長高度相關，使得掌握國會多數席次的執政黨有意將公投與選舉徹底脫鉤。

行政院版修正案，授權中選會「得」合併選舉進行，在政治性爭議的壓力下，中選會綁不綁大選都動輒得咎，這樣的修法，將使政治衝突每逢選舉就發作，當中央執政權落到欠缺民主素養的政黨手中，行政濫權更將難以想像。

執政黨團另由蔣絜安提出修正版本，將公投集中於兩年一次的公投日，若照案通過，而無調降同意票門檻的配套，恐將使公投名存實亡，尤其修憲後的複決公投將永遠過不了，並將防禦性公投自我繳械。不管通過哪個版本，執政黨都會被罵到狗血淋頭，甚至是憲政上的歷史罪人。

因此，執政黨立委在進退兩難的窘境下，不妨考慮規劃雙贏折衷案——選舉年綁大選，非選舉年設定公投日。

就近程來說，目前選委會已通過環保聯盟的「廢核再生」和擁核團體的「重啟核四」，兩項核四公投案正在進行第二階段連署，得以繼續進行，避免選舉期間執政黨同時腹背受敵，被國民黨外圍團體訴求「執政黨沒收公投」，又被環保團體痛批不民主。

就中長期來說，將公投分散於各年進行，可有效紓解中選會選務壓力，非選舉年在黨派政爭干擾最低的情況下，好好討論政治性較低的公共政策議題，將數項公投合併舉行，也可以提高投票率。

（作者為樹黨國際秘書）

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