自由廣場》加拿大外長說得對…

◎ 劉一德

香港百萬人抗議「送中條例」大遊行，不是法律問題。事實上，二○一五年銅鑼灣書店創辦人林榮基、瑞典籍股東桂民海在泰國、英國籍股東李波在香港相繼被失蹤，最後都關押在中國。二○一七年李明哲從澳門進入珠海時被中國逮捕。同年，有香港居留權及加拿大籍的資本家肖建華，被人從香港四季酒店押回中國。二○○二年擁有美國居留權的中國民主運動先驅王炳章，在越南遭綁架至中國。所以，早在「送中條例」修法前，中國就四處綁架香港人及外國人到中國。

誠如加拿大外交部長Chrystia Freeland所言，中國以違反國安的藉口恣意抓捕外籍人士當人質，顯然已成為全球問題，每個國家都需要面對。北京把政治的手伸進香港，再用這個手拿掉香港的司法獨立、人身自由、言論自由。外資及外國金融機構不得不撤出香港，香港做為貿易中心、金融中心的地位一去不回，就完了。香港人明白，這可能是最後一次機會，所以傾巢而出起而抗爭。

對擁有「銳實力」的中國而言，香港地位已經被上海取代，被深圳趕過，被大灣區計畫淹沒。現在的香港就只是中國的一個小地方，修法不過是讓「綁架」名正言順。此值中美對抗，民主自由與專制獨裁對抗的關口，中國打香港牌，仿效西方國家的「長臂管轄」擄人當肉票，美國則以威脅取消《香港政策法》及通過《香港民主與人權法》還擊，是否打到中國要害有待觀察。

中國專制獨裁的基因根植於傳統文化，從周朝延續下來的專制政權，加上儒家君臣、父子等禮教，建構起來的是一個從上而下的國家觀念，及嚴格管制的階級關係，只崇尚「大一統」，根本不存在人權、自由及民主思想，有文化卻沒有文明。這樣的中國如果積弱不振，閉關自守，對全球傷害不大。但一九七○年代起，美國給它機會及養份，使中國崛起，源自於傳統的劣根性被喚起，很自然的會以極權霸道的方式向外擴張，成為世界的麻煩製造者。

韓國瑜的「胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」箴言，固然成為笑柄，但以美國為主的西方民主國家如果不能體會中國文化背後的陰暗面，未雨綢繆，防患未然，中國崛起恐將帶來人類浩劫。

（作者為台聯黨主席）

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