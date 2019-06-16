自由廣場》美國出招 習近平認輸

威脅取消「香港獨立關稅區」正中要害

◎ 黃培泉

雖然一○三萬香港人民站出來反對送中條例，數萬名香港青年包圍立法局拖延立法進度，剛開始我還很悲觀的認為，在中聯辦強大壓力下，送中條例一定會通過，時間早晚而已。然而，幾天前香港警察不分青紅皂白開槍、毒打手無寸鐵和平抗議群眾影像傳遍全世界，引起美歐民眾與政府譁然，情勢已整個改觀。昨天（十五日）香港特首林鄭月娥宣布暫緩修訂送中條例，再次印證習近平又誤判事件嚴重性，以為藏獨疆獨都被國家暴力關到集中營，香港一定也是手到擒來無人敢反抗，那知：

一、香港網路不用翻牆不會斷線，港警所有暴行在第一時間已傳遍全世界。

二、一○三萬人站出來反送中，佔香港總人口達七分之一，撼動全球媒體與國際社會。

三、大部歐美國家都反對這樣的暴行，尤以美國、英國最強烈。

英國政府公開譴責港府違反一九八四年簽署的「中英聯合聲明」；美國更警告要取消「香港獨立關稅區」地位及禁止施暴官員以後入境美國、並調查其在美國財產等。

假如美國取消「香港獨立關稅區」地位，則香港排名世界第三位的金融中心一定會出問題，外資撤退，佔香港ＧＤＰ高達二十一．五％的金融服務業垮台，資金大量外流，港幣貶值，股票崩盤，房地產腰斬，而最大苦主將是佔恆生市值八十％的中國國營及民間企業，以及中共紅二代、紅三代權貴在港上兆港幣資產——單單習近平姊姊在香港就有上百億港幣資產。

原來中國共產黨的「阿基里斯腱」不在民主人權自由，而在白花花的美金！因此中共權貴為了自身的真金白銀，當然會想辦法讓送中條例順利轉彎無疾而終，因此只要繼續堅持下去，香港人民一定會獲得最後勝利！

（作者為美商網通公司印太區總經理）

李明哲「反送中」最有力

◎ 施宇宸

六月十二日看到了香港反送中條例的抗爭當中，手無寸鐵的人民被警察粗暴對待的各種新聞影像，令人感到心痛、憤怒及不安！

送中條例的內涵在於，大幅放寬將「犯人」引渡至中國受審的條件。雖說中國、港府曾經強調引渡的罪名都是七年以上的重罪，不包含「政治犯」；但草案中可移交的三十七項罪名除了包含「煽惑他人進行危害種族」、「叛變」這種存在許多模糊空間的罪名外，更令人擔憂的，恐怕是中國羅織罪名、陷人入罪的不良紀錄。

近幾年看到了台灣公民李明哲僅因在臉書等網路平台發文批評中國的言論，而在中國被逮捕，並以「煽動顛覆國家政權罪」起訴、認罪及判刑，還有香港的銅鑼灣書店老闆林榮基被失蹤等事件，有理性、良知的人都知道，中國的司法體制因為受到政治影響，可以親易地把「政治異議人士」認定為「重罪」的犯人，何況習近平並曾公開宣稱「絕不走西方司法獨立之路」。因而依照中國現行的法律及意識形態，凡是宣揚民主自由、支持台獨、支持港獨的言論，這些民主國家理所當然的「言論自由」，都可能被認定成煽動顛覆國家政權、分裂國家、叛變等嚴重的罪名。即便是在台灣、其他中國境外地區，發表上開言論者，都可能在過境香港時遭到逮捕引渡至中國，接受中國的審判。

雖說接受過中國審判的許多「罪犯」都在錄影機前「公開大力稱讚」中國的辦案方式「非常文明」，但筆者認為恐怕不會有人希望自己、身邊的家人朋友愛人，被送去體驗這種中國文明式的辦案及審判程序。

如果擔心上述的情形發生，就請各位持續關注、並支持香港反送中抗爭的發展。

（作者為律師，補習班民法講師）

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