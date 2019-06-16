自由廣場》談直播管案審判以昭公信

◎ 陳和文

管中閔於行政院政務委員、經建會與國發會主委任內，匿名在雜誌發表文章，每年稿費六十餘萬元，被監察院認定違法兼職，通過彈劾並送公懲會審理。公懲會合議庭認為，管案屬於「社會矚目重大案件」，基於「公開透明審判」原則，七月二日第一次準備程序庭將破例開放民眾旁聽，屆時將傳喚管到庭，管依法有義務到庭。

報載，管中閔「公審案」將借用高等法院專一法庭，並開放六十個席位給排隊登記的民眾旁聽，此舉與各法院目前做法大致相同。但因法庭席位有限，需排隊登記，慢來者只能「望庭興嘆」。筆者認為，既然要「公開審理」，應盡量滿足「有利害關係」且關心審判過程的人旁聽，尤其是台大師生，與管案的進展及審理結果息息相關，更有必要讓他們能全盤掌握審判即時訊息，以昭公信。

公懲會在不違反法院組織法及相關法令的情形下，並提出旁聽者應遵守旁聽規則義務的配套措施，似可徵詢台大師生的意見，在台大校園內的大型場地，同步轉播法庭進行過程，讓所有師生得以看清楚事件的來龍去脈，應該可行，也會獲得大多數民眾的認同。

（作者為公務員，新北市民）

◎ 呂錫民

媒體報導台大校長管中閔涉違法兼職案，公懲會定七月二日「公審」，史無前例！這對管中閔固然是一項重大打擊，但這只是政府公權力的一部分實現，造成此案的始作俑者台大校長遴選委員會也責無旁貸。

自從管案爆發以來，因爭議不斷，以及政治力介入，導致三位教育部長離職。姑且不論管案政治意涵為何，台大這樣一所國際知名學府，竟然帶頭藐視國家最高教育主管機關至如此地步，實在沒有資格來教育莘莘學子。尤其校方相關人員對國家公權力的踐踏，更是對所有人民做了最壞的示範。

當初管中閔競選台大校長時，教育部已經指證歷歷程序上的瑕疵，但是校方卻一直置之不理，難道重新審理校長遴選作業有那麼困難嗎？如今管校長被當眾公審，難道這是台大三萬多名學生與近百萬校友的光彩？

整個事件來講，台大校方的顢頇態度，實在令人不敢恭維。如今在處理管中閔個人違法之際，難道校方不必對於台大有關人員予以檢討、究責？否則如何給全國奉公守法公務人員一個交代？

管校長違法兼職，事關台大校譽，必須徹底檢討究責，展現教育工作者的良知良心，才能重振龍頭大學的威望。

（作者為工研院綠能與環境研究所研究員退休）

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