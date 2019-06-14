自由廣場》送中與「騰籠換鳥」

◎ 陳止戈

極權暴政有兩大法寶，一是生殺予奪，在肉體上消滅你；二是沒籍抄家，剝奪你的財產。中國歷代皇帝就是箇中高手，「和珅跌倒，嘉慶吃飽」是大家耳熟能詳的故事，抄了一個大官的家，抵得過好幾年皇糧。在這方面，中共深得帝王術的精髓。此刻殺氣騰騰上演的「反送中條例」之戰，或許只是這齣「騰籠換鳥，掏空香港」陰謀大戲的序幕而已。

「騰籠換鳥」是汪洋主政廣東的「招牌政績」，表面上的理由是為了均衡發展，鼓勵東南沿海的企業轉進開發大西北，所騰出來的精華地段土地廠房，成為中共現成拆遷賣地的搖錢樹，維穩經費取之不盡、用之不竭。

中國先搞個「大灣區」計畫，把香港牢牢圈進珠三角，再藉口「逃犯條例」祭出殺手鐧，逼得有錢的香港人棄家出走，騰出來的籠子，無異是貪官污吏洗錢享受的天堂，可用來豢養權貴階級這隻金絲雀。「逃犯條例」除了在香港人（台灣人也在內）的脖子上架把刀子之外，最恐怖的是，隨時可以抄沒你的財產，無怪香港富商劉鑾雄聞風逃之夭夭。

許多人以為中共會顧慮香港經濟蕭條而有所忌憚，有些人則著手安排移民，殊不知這可能正好中了中共下懷；自回歸以來，中共便有計畫地開放每天一五○個新移民入籍，迄今已摻入一五○萬人，使彈丸之地的香港擠成七○○多萬人沙丁魚罐頭，公共設施與醫療教育資源為之耗竭，年輕一代連呼吸都困難，還談什麼人權希望？

中國這麼大，香港這麼小，而且貼得這麼近，光靠「一國兩制」薄薄遮羞布來抵擋，無異是螳臂當車。台灣是下一個目標，理應唇亡齒寒全力聲援，偏偏有韓國瑜、柯文哲之類，氣都不敢吭一聲。

在港美商有一千多家，在港工作的美國人有八．五萬人，香港淪陷必然有損美國利益，最後的希望也許就只能寄託川普了。美中貿易戰方酣，習近平跑去俄羅斯與普廷抱團取暖，彼此各懷鬼胎，川普於是放話，習近平一旦缺席G20峰會，就會立即提高關稅，以流氓手段對付流氓，未嘗不是個好方法。

台灣在港金融曝險部位逾兆元，大家做好未雨綢繆了嗎？

（作者為業餘投資人，新北市民）

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