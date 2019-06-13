自由廣場》「達觀號」故障省思︰需要新的海測艦

◎ 羅成志

我國海軍唯一的海測艦達觀號，上月探勘水文時，因淨油機損壞，導致船艦一度失去動力。達觀號海測艦由義大利建造，一九九六年正式納編服勤，平時負責蒐集領海、台海週邊的公海與專屬經濟海域，及南海諸島之航道測量等水文資料蒐集與搜救任務，並支援其他政府委託或與民間學術機構合作進行海洋科學研究專案等任務。

達觀艦上配備高精度水文資料探勘裝備，包括水深探測、海底地形測繪、海底地質探勘、海底磁力線繪製以及海洋環境資料蒐集等，尹清楓命案使該艦更為人所知。達觀艦雖非海軍的主戰艦艇，但鑒於該艦任務的機敏性質，使其重要性不遜於主戰艦艇。

台灣本島東側瀕臨太平洋，海底地形水深平均超過一千公尺，反觀西側的台灣海峽海底地形，水深大多在一百公尺以內，海底地形屬大陸棚型態，多淺灘、溝谷、海島礁石；河流入海口和海灣多，針對掃獵雷與佈雷乃至攻潛等制海作戰任務能否順利執行，與我國海軍能否確切掌握台灣海峽之海底地形變化分布概況等海洋水文資料變化密不可分。

因此，海軍能否長期從事測繪與蒐集海洋水文研究資料，並將獲得之統計數據加以整理分析並更新，以建立數據資料庫與相關參數，顯得相當重要。不僅攸關國防與海事安全，對協助政府決策者規劃海洋政策，特別是海洋資源（如漁汛與海底礦藏）探勘開發及海洋生態保育均有重要價值。

然而我國海軍的專職海測艦僅有達觀號，顯然不足。連歷史悠久的海軍海洋測量局，在國軍精進案時與海軍氣象中心被併編為海軍大氣海洋局，海洋科學研究人才也因位階降編和組織簡併流失。鑒於達觀號成軍服役已近四分之一世紀，有需要再增建至少一艘專職海測艦外，對已經砍到見骨的海洋科學研究人員亦應充實。在國際海洋法層次上，對強化我國領土主權主張正當性亦有實質助益。

（作者為自由撰稿者，曾任國會助理）

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