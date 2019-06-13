自由廣場》拒一國兩制，明年別投「中國隊」

◎ 吳哲文

香港反送中大遊行雖破百萬人上街，然而港共政權很明顯對此無動於衷，昨天武力鎮壓抗議者的消息紛至沓來，不僅持續傳出傷者，香港警察更誣賴示威者為暴徒，宣稱不惜動用武力也要平息騷亂，自救護車上拉下受傷示威者加以逮捕，已經異化為港共公安，立法會更是隨時有可能恢復審議該修法案，原先做為中國對台一國兩制樣板的香港命運已經危在旦夕。

但這時候有意角逐總統的參選人們，除了正在初選中的民進黨蔡賴兩位有明確表達對香港的同情，及反對一國兩制成為台灣未來選項的決心以外，國民黨的狀況參差不齊，有人只說不接受「港澳的一國兩制」、有人雖然出言反對一國兩制，但自家與中國的利益糾葛仍令人不放心。若明年由國民黨中的任一人上台執政，台灣會不會也將遭遇類似現在香港般的命運？

既然在野黨不能口徑統一與執政黨一致對外，那就必須更加依賴公民自覺，基本的道理大家都懂，但這時候為什麼必須更堅定地拒絕一國兩制？有幾個理由：

其一是美中貿易戰下的中國局勢已經不容樂觀，自去年貿易戰開戰以來，中國已是疲態畢露，不僅美元對人民幣匯率貶破一：七在即、中國人行進退維谷，通膨壓力也日趨沉重，金融系統從地方中小銀行開始更是搖搖欲墜，其內需也明顯疲軟，上月進口值相較去年同期大跌八．五％，更別提市場傳聞該國今年八月後外貿訂單還會比現在跌得更慘。在內外交困的狀況下，該國自然需要向外侵略或誘拐他國、以他國財富救其內虛，試問各位甘心看到你我辛苦打拚的成果，被親共政權轉去填補中國的無底洞嗎？

其二是香港特殊性的逐漸消弭。中國自一九九七年接收香港以來，不僅完全沒有落實一國兩制的誠意，除了透過各種機制去消耗掉香港開埠以來一五○多年所累積的各種資源；自基本法第二十三條修法爭議以來，香港的半獨立性也遭到中國屢屢挑戰；二○一五年起中國當局更發展出「大灣區」的概念，意圖將港澳消融進珠江口都市圈架構之中，從而使港澳喪失自我認同；這回的逃犯條例修法一過，香港的各種特殊性勢必加速流逝。

所以，台灣人是不是應該趁還有機會的時候，用更低成本的方式，避免類似當今香港的慘劇降臨？明年的總統及立委大選該怎麼做，是不是也很清楚了？我們應該用行動與選票，讓那些與中國關係曖昧的、甚至實際贊同台灣委身中國的任何候選人通通落選，只有這樣才能保住台灣。

（作者任職文化產業，新北市民）

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