社論》不容北京挑戰脆弱的和平

中國國防部長魏鳳和日前在「香格里拉對話」上，稱六四事件鎮壓是對的。（路透檔案照）

中國國防部長魏鳳和日前在「香格里拉對話」稱：六四事件，「中國採取果斷措施，制止並平息動亂，保持中國穩定」。此話，顯然是針對六四事件三十週年在國際的討論度大增而發，而且，對香港「反送中」等的民意反對聲浪，傳達不惜強硬鎮壓的北京意志。他還稱：「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無選擇，必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一」。這些，當然是針對台美關係升級的恫嚇，不過，中國破壞和平現狀才是始作俑者，來自北京的狠話不啻是倒果為因。

「台灣關係法」明載的美國政策，「美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是基於台灣的前途將以和平方式決定這一期望」，北京有意無意地置若罔聞，且不斷自表台灣是一個中國原則的禁臠。近三年來，隨著習近平取消任期制，機艦繞台之舉層出不窮，加重了美國等國家對台海甚至南海情勢失控的憂慮。今年以來，美國軍艦每月通過台灣海峽，遂成常態。昨天，在美中貿易戰緊繃之際，在國民兩黨總統初選之際，中國航母遼寧號又由宮古海峽進入太平洋演習，來者不善，值得注意。

中國與台灣，從「中美共同防禦條約」到「台灣關係法」，在美國的協防與軍售下，維持脆弱的和平，前後銜接未曾一刻斷裂，只是美中台關係歷經轉軌。美國原本支持蔣介石的中華民國，蔣介石幫美國在亞洲牽制日本，為美國的二戰戰略扮演某種角色。然而，二戰結束之後，蔣介石集團腐敗成風，國共內戰不得人心，最後美國發表白皮書，公開放棄蔣介石。結果，一九四九毛澤東成立新政府，蔣介石的中華民國轉進台灣。直到韓戰爆發，美國才又支持蔣介石的中華民國，作為防堵共黨集團世界革命的前線。而在台灣海峽，美方劃設一條抽象的中線，避免爆發全面軍事衝突。

不過，蔣介石的中華民國立足的台灣，卻是另外一個場景。簡單說，一八九五清日戰爭，日本擊敗滿清帝國，雙方締約台灣永遠割讓日本。二戰，日本敵對中美同盟，入侵中國大半江山，但中國的蔣介石政權、汪精衛政權、毛澤東政權，都無法將日本驅離中國。最後，有賴美國為主的盟軍，在西太平洋直搗黃龍迫使日本無條件投降。此後，台灣處於盟軍委託蔣介石軍隊的軍事佔領狀態下，導致一九四九蔣介石殘部悉數來台。不久，東西冷戰揭幕，中華民國與台灣，便如此共生著或寄生著，北京視之為尚未結束的內戰。

這個未完成的故事，美國從承認中華民國，到承認中華人民共和國，轉軌機制便是「和平解決兩岸分歧」。可惜，當年華府並未明確釐清台灣與中國的終極想像，亦輕放北京「絕不承諾對台放棄使用武力」，台灣在美中台三角關係中流於被動。從而，川普政府面對中國的台海軍事冒進，加大力度維持脆弱的和平，屢遭北京抨擊改變一中政策。其實，在各種美中關係文本裡，再怎麼對中國有利的一中政策解釋，仍以斬釘截鐵的和平途徑為底線。但北京總以為得寸進尺地武嚇台灣，不至於踩到美中關係的紅線。事實卻是，中國對台展示武力，每一次都強化了美國對台的安全承諾。而習近平總是歸咎美國、遷怒台灣。看起來，習近平是把「美國的一中政策」當作白吃的午餐了。問題是，川普不買帳。

當前，維持印太戰略的脆弱和平，維持台海的脆弱和平，關鍵在前者，絕非內戰概念的和平協議。日前，美國聯邦眾議院軍事委員會主席史密斯強調：站在威嚇角度，最好的方式就是讓中國知道任何對台的軍事企圖成本過高，讓中國放棄這條路。川普時代微調中的一中政策，不可能遷就習近平的異想世界，更不容以脆弱的和平來綁架台美關係，進圖挑戰美國領導地位的中華帝國夢。先前，被中國媒體問到台灣下一任總統的理想人選，卜睿哲回答：「我們從來不說甚麼是理想的候選人，但喜歡政策與美國基本利益一致者，也就是和平穩定」。這一番話，不也可以同樣說給習近平聽？

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