自由廣場》（回應馮建三教授）富人稅不如富人「捐」

◎ 黃春生

馮建三教授投書自由廣場「讓富人稅貢獻高教」一文，贊成郭台銘的富人稅主張，並建議該稅可挹注於高教，對此我有不同意見。高教經費窘困，各國皆然，但均各自用盡心力，自籌財源。以美國長春藤大學的哈佛、耶魯為例，均設有校務基金，從事投資理財活動，每年均有大筆獲利資金，挹注校務經費。

一九七七年，我在哈佛大學進修國際租稅期間，目睹上百名學生包圍行政大樓，喊口號、貼標語，反對校務基金投資於實施種族隔離政策的南非，行動長達三星期，校務幾乎停擺。校長迫不得已，向學生坦承「校務基金若不投資南非，學校將沒有足夠資金提供學貸」。這群抗議學生有九成以上都有學貸，在現實的煎熬下，乃一哄而散！

田長霖當年擔任柏克萊校長，回台灣時，曾非常坦誠清楚表示：「我當校長的第一任務，就是募款。」就以我熟悉的哈佛大學而言，無論圖書館、教學大樓、學生宿舍，甚至宿舍廚房，都以捐款者命名，當然以傑出校友捐款居多。

美國加州柏克萊與史丹佛，兩所大學齊名。自矽谷科學園區興起，史丹佛得到地利之便，無論微軟的比爾．蓋茲或蘋果的賈伯斯，還有其他高科技巨擘的龐大捐款，已使史丹佛在美國大學排名遙遙領先。

從美國高教發展史來看，校務經費的籌措，除自有基金的投資理財外，最重要來自捐款，從未有用「富人稅」的思維。高唱「富人稅」的法國歐蘭德與美國希拉蕊，均已黯然神傷離開政壇，祝福多次提及「富人稅」的郭台銘，不要步入他們的後塵！你的好友川普以「降稅拚經濟」，才是一條邁向總統之路的康莊大道！

賈伯斯說「保持簡單，比複雜還要難，你得理清思緒，才能化繁為簡」。若郭台銘董事長能將其每年至少拿出「沒有什麼差別」的三億元，並號召他的「富人」朋友們，多捐高教公益，這麼「簡單」的捐高教行動，還可將捐贈大名永刻在高教大樓上，供無數學子代代仰慕，一定比提出「複雜」的「富人稅」，更有吸引力！

（作者為會計師，台中市民，曾赴哈佛大學進修）

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