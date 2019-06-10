社論》紅色滲透的致命危機

中國以控制媒體方式對民主國家進行紅色滲透，逐漸形成自由世界的重大危機。「自由之家」日前發布以「自由與媒體：向下的螺旋」為題的報告，充分印證了中國此種昭然若揭的惡行。報告指出中國正在全球擴大對媒體的影響力，加強媒體干預行動。美國是中共主要目標之一，不僅如此，中共行徑也斲傷了他國民主與選舉，包括美國盟友台灣。若果不思加以反制，恐對全球民主治理、新聞自由，造成難以想像的後果。

近年來中國藉著經濟成長形成雄厚的銳實力，擴大紅色滲透，主要以「利誘」及「威脅」兩手策略，或者收買、併購外國媒體，抑或補助大學與研究單位經費，甚至在全世界廣設孔子學院，企圖影響外國輿論，令有利中國的輿論變成主流，並且迴避或壓制負面議題對中國在海外拓展經濟和國家形象上所遇到的阻力。銳實力具侵略與顛覆性、能削弱他國主權，是獨裁國家利用自由國家開放社會的「不對稱作戰」。由此可知，中國施展銳實力是一種企圖掌握國際話語權的宣傳戰，而紅色宣傳戰主要對象乃是西方民主國家與台灣，美國為其爭霸的競爭對手，因此受到的紅色入侵尤其嚴重。上述的孔子學院即為中國假傳播中華文化及中文教育之名，企圖形塑中共為中華文化正統繼承者的形象，並且遮掩其獨裁集權與好戰的真面目。而藉著補助研究經費及對大學的捐助，不但主控其研究方向，甚至要求刪除或修改一些對中國造成衝擊的敏感議題，特別是六四、西藏、新疆與台灣的相關研究，將其變成以中國視角為主卻扭曲真相的錯誤結論。

尤有甚者，中國已拋棄韜光養晦的低調姿態，高舉中國夢，力圖與美國爭奪全球霸主地位；因此提出「一帶一路」、「亞投行」、「上海合作組織」及「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」等國際政經架構，企圖擴展中國的地緣政治與經濟影響力。中共為求正當化崛起的紅色帝國，乃有計畫以各種宣傳方式，全面塑造中國愛好和平、優質文明的形象。平心而論，中國已壯大為全球第二大經濟體，且民族主義、愛國主義情緒高漲，因此擁有雄厚的籌碼強化對外國媒體的滲透。但此舉已危及外國的媒體自由，加上選舉時中國駭客橫行，散播假新聞、假訊息，造謠分化，已經影響部分國家的政情。故而，中國銳實力的展現，已令各國普遍感受到紅色帝國對民主與自由市場的致命威脅。

其實，中國的紅色滲透之所以危害全球和平，癥結在於中共堅持的具有中國特色的價值觀與體制，實際上是一種數位版專制獨裁概念的實現，與主流的民主自由、普世價值是矛盾而無法相容的。民主國家重視人權、自由，政府存在的目的在於維護國家安全，創造安居樂業的環境。但在中共的獨裁統治下，人民是渺小的，必須為中共政權、國家的存續鞠躬盡瘁，粉身碎骨。中共與民主陣營的價值、體制，不可能和平共存，一旦一方試圖改變現狀，必然引發衝突，甚至由冷戰升高為熱戰。其實，對六四天安門事件的處理與反應的不同，例如事件三十年後，中國國防部長魏鳳和仍宣稱，解放軍對北京天安門廣場抗議者的鎮壓是「正確的」決定，而美國國務卿龐皮歐則強烈譴責中共領導人暴力鎮壓和平示威，即可明顯看出中國與文明社會的距離愈來愈遙遠，甚至成為沒有交集的平行世界。

「自由之家」評斷中國的新聞自由為最低等級，台灣則戴上最高等級的桂冠。然而，國人不能沾沾自喜，反倒應該憂心台灣的民主雖然保障了言論與新聞自由，卻也無形中提供中國進行滲透，試圖以銳實力操控台灣政經發展的管道。尤其，併吞台灣已成為中國夢不可缺乏的一塊拼圖，因此中國逐漸採取「買台灣取代打台灣」策略，加大對台宣傳滲透與施惠、籠絡，且在選舉時由網路、媒體、宮廟、派系及社會各項網絡介入操縱，經營親中勢力。易言之，台灣遭到紅色滲透顛覆的危機日益惡化，自由之家的報告更是有力的佐證，國人應共同思考反制中共紅色滲透的策略，全力捍衛台灣的主權與民主。

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