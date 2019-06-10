自由廣場》全面禁用？ 評含石綿產品持續進口

◎ 李俊賢、黃怡翎、王榮德

紐約時報五月三十一日報導，一名六十五歲美國婦女因曾長時間大量使用嬌生公司生產的爽身粉，在2017年被診斷出惡性間皮瘤，經陪審法官判賠三億兩千五百萬美金，是類似案件中迄今賠償金額最高的案件。路透記者回顧了嬌生公司的內部文件，發現至少從1971年到二十一世紀初，該公司的原料滑石粉和成品粉中有時可檢驗出少量石綿纖維，而該公司沒有向監管機構或公眾披露，繼續銷售產品。

惡性間皮瘤是罕見且致命的癌症，主要是由石綿引起的指標腫瘤， 而林若婷等學者指出，近年來在台灣惡性間皮瘤的發生率，也因石綿之普遍使用而有明顯上升的趨勢。世衛組織轄下國際癌症研究署認定各種形式的石綿，均可引起惡性間皮瘤、肺癌、喉癌及卵巢癌，且與胃癌、咽癌、大腸直腸癌有正相關。因為石綿導致癌症的潛伏期長達幾十年，臨床上很難對單獨的石綿相關癌症個案上認定其因果關係，但是長期暴露石綿纖維是確定的致癌病因之一。

許多歐洲國家在1990年後陸續全面禁用石綿，南韓與日本也分別在2009與2012年全面禁用，台灣則遲至2018年元旦起全面禁用，至今已一年多，但我們查詢國貿局網站卻發現，台灣在2018年仍有進口約九四二公噸的「含石綿產品」，數量龐大，值得重視。

資料顯示，台灣2018年進口約二六三公噸含石綿耐磨材料（如煞車來令）。這些登記為含石綿的進口產品，其真實的石綿含量（重量百分比）仍有待進一步確認。目前台灣對石綿產品的法規管制標準採用1970年代美國作法，為石綿的重量百分比大於一％，此數值比日本與歐盟標準的○．一 ％，更為寬鬆。而我國海關是否能有效抽樣檢驗出不符規定的貨品並加以把關，攔阻有致癌疑慮的進口產品，也值得全民關心。

有關石綿進口的規範，目前法規有不一致現象。環保署宣稱全面禁用石綿，似乎僅涵蓋使用石綿原料進行製造，含石綿產品的使用並未全面停止，實際上進口的數量仍然可觀，以至於國人在職業及環境上的石綿暴露風險可能增大。

中國是目前全球石綿原料使用量最大的國家之一，台灣從中國進口的含石綿貨品數量很多，包含青石綿紡織類貨品。石綿暴露的潛在風險問題是現在式，建議政府主管機關儘快禁止含石綿產品進口，同時須詳細調查含石綿產品的來源及銷售管道與環境的分布，以保障全民健康。

（作者分別為國衛院環醫所主治醫師、台灣職業安全健康連線執行長、成大醫學院公共衛生研究所講座教授）

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