自由廣場》（青年時評）談陳芳明教授的「長輩」

◎ 徐秉鈞

在〈天然獨與老台獨〉和〈我看不見賴清德〉兩篇文章中，陳芳明教授曾多次提到「長輩」二字，似乎不太滿意賴前院長的選舉策略，認為他只是一個被長輩拱出來的候選人，缺乏自己的形象與主張，「我看不見賴清德自己的語言。」陳教授在六月七日的臉書上如是說。

文章中，陳教授也提到「性別」這個淵遠流長的命題，認為蔡總統自上任以來就遭受許多「男性」質疑，反觀賴清德則是被龐大的「父親」影象所遮避。

首先，「父親影像」容易讓人（至少我是這麼認為的）聯想到佛洛依德的理論——戀父情意結(Electra Complex)。要知道的是，這個「父」，並不一定指涉親生父親，他可以泛指所有陽剛、具領導氣質的「年長男性」。雖說佛氏的確對心理學貢獻良多，但放眼當今主流心理學界，他的理論已逐步式微。理由在於，佛氏的觀點充滿「泛性論」的色彩——所有的心理現象在佛氏看來都和「性器」密切相關。而這種理論並不符合科學上的可證偽性(falsifiability)，意即我們很難證明他錯，因為他永遠可以自圓其說。它就像一隻可以恣意生長的渦蟲，無論你切了多少次，它的每一段還是可以無限複製下去（這個比喻出自威廉詹姆斯之口，當時他的批評對象是馮德，容我稍微借用一下）。而目前的科學儀器對它完全束手無策，因為根本偵測不到所謂的情意結。

我能理解，佛氏理論在人文領域中還是有一定的立足之地，素來馳名於文史領域的陳教授自然會用這種方式來解讀文本。但我想說的是，任何政治上的解讀，都存在一個詮釋學上的「疆界」，宜「謹慎，謹慎，再謹慎」。

再者，我認為頻繁地提到長輩這件事情，其實不是很必要，某種程度上也模糊了整起事件的焦點。蔡總統是在位者，位居民進黨的權力核心，在這種情形下，賴清德依靠黨內大老提攜引薦，與蔡總統競爭，難謂不合理。再者，鑑於2018年1124選舉慘敗，民心向背昭然若揭，四位長老因而公開發起連署書，籲請蔡總統讓位。呼籲文中，除了某些措辭太過犀利以外，我看不出有何不妥，也不知有何處違反民主精神。難道黨內大老們就應該受制於他們輩份和地位，必須噤若寒蟬？又或者像總統山(Mount Rushmore)上的石像，對基層民眾三年來所累積的反對聲浪充耳不聞嗎？

島嶼轉型中，許多新舊價值觀正面臨著前所未有的激烈碰撞，齟齬難免，但請記得：長者並不是「失語者」，他們反映的是另一個世代的聲音，我們應該給予尊重，嘗試去理解不同的想法，保持耐心溝通交流，否則迎接我們的不會是黎明，而是一言堂的斷崖。

（作者為心理系學生，台北市民）

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