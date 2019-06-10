自由共和國》吳讚軒／「尋根」從戶政事務所就開始

十多年前， 政府已經將全台灣的戶籍資料進行數位化，只要帶著你的身分證， 到全台任何一個戶政事務所，就可以進行調閱。 （作者提供）

吳讚軒／管理顧問

台灣的戶籍登記制度始於一九○六年，不管你家裡有沒有祖譜， 基本上都可以追溯到你的前五代先祖，也不一定要有祖譜，當然，不是每個人家裡都留存祖譜，有些人也未必見過祖譜；十多年前， 政府已經將全台灣的戶籍資料進行數位化，只要帶著你的身分證， 到全台任何一個戶政事務所，就可以進行調閱。

說明調閱日本統治時期手書戶籍登記資料，因為前戶主死亡、時代變動等原因，一戶在不同的時間點會有多份登記資料，而台灣光復是在一九四五年，依照你個人需求進行調閱；按個資法規定，僅能調閱直系血親資料，父母親的先祖都可調閱，日本統治時期的資料主要集中在一九四五年以前出生，通常可以調閱的先祖約莫往上至五代止，為講求完整性，可以加註說明需要先祖之配偶資料，否則基本上默認以男性為主，調閱人員會一代代的往上查，所以需要一點耐心。

可以先調父系的，再調母系的，才不會亂；如果你跟我一樣是想要研究家族史更深入的話，祖母、曾祖母、玄祖母、高祖母的家族也同樣可調閱，當然內容僅限於她自己、父母親資料和地址欄之類的資料，母系的一樣，如果你的先祖因為工作而寄留在其他戶籍上，也可以調閱他在寄留地的戶籍資料與地址欄等；調閱完，須注意到，出生年月是以日本記年，居住地也是當年的土名，如何對照在網路都很好搜尋，大家可以慢慢的爬文，我就不贅述。

基本上，不管他幾年出生，不管他來自哪裡，只要一九四五年以前在台灣，只要活過一九○六年，都會被普查到，最高紀錄有查到一八二○年代出生的先祖，很有意思吧，裡面不僅記載著他們的當年住址、職業和一些戶口記事，都是很好了解自己家族的敲門磚。

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如果你已經調閱完日本時期的戶籍資料，依據戶籍登記資料上「 居住欄」的部分，可以到全台所有的地政事務所，透過當年的町名或當年地號進行查詢，調閱「日本時期土地登記資料」裡面會載明土地業主欄、典當、抵押、買賣等標示，有意思的是可以看到當年跟誰借錢，什麼時候還錢，後來基於什麼原因土地流轉變化，記載得清清楚楚；但是如果戶籍資料上不是寫改正後的町名，則需要從清朝時期路名對照至町名，以台北市為例，「新舊町名對照表」的書籍，兩本藏於台大圖書館和台灣圖書館，目前館藏兩本較為完整。

經過地政事務所的查詢後，可以透過「台灣百年地圖」的網站查詢不同時期自家土地的變化，裡面有職業圖、空照圖等不同的類型可供套圖，以我為例，我就查到我們家清朝祖厝的空照圖，並可觀察周邊歷年的土地變化。

也許你覺得還不夠，筆者整理幾個目前親測的網路搜索平台，可輕鬆透過家族關鍵字進行搜查，說不定可以像我一樣，挖出玄祖父一百二十年前的履歷表。

一、日治時期法院資料庫︰由台大圖書館管理，需要透過書面申請，通常只有三個月的查詢效期，必須親赴圖書館查詢，檔案可以自由利用，主要珍藏日本時代地方法院資料，判決、公證等資料，特別一提，有查詢到玄祖父當年的家產公證資料。

二、淡新檔案︰由台大圖書館管理，直接透過網路關鍵字檢索，主要珍藏北部地區光緒年間地方文書，告示、判決、公文等。

三、國史館︰主要珍藏國民政府文書，少許由民間團體捐贈之資料，帳號需要開通申請方能使用，部分資料必須到台北或新店進行查詢，下載與列印需另外收費，但手機翻拍可以，筆者親測查詢到台北茶商公會資料。

四、中研院台史所︰主要珍藏民間契尾、地方家族捐獻史料，許多資料需要到南港本部進行查閱，有趣的珍藏是，日本時代台灣人出入境的旅券（護照）資料，可以一窺先祖當年出境的目的、年代、目的地等。

五、台灣文獻館︰主要珍藏總督府史料、政府職員錄、官方文書等，直接透過網路關鍵字檢索，可購買檔案資料，帳號需要申請開通，筆者親測查詢到玄祖父百年前履歷表。

六、台灣圖書館︰主要珍藏日本時期期刊、台灣日日新報、台灣民報與部分州廳資料等；帳號可以在網站自行申請，但查詢與調閱需要到永和現場。

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