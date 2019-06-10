自由共和國》鄭秀玲／消除民怨 才能贏得民心

民進黨在週四民調結束後，將要推出該黨總統候選人參與明年大選。(資料照)

鄭秀玲／台大經濟系教授

蔡總統執政三年來已大幅改善台灣和美日歐等國的外交關係，得到國人肯定；率領執政團隊積極推動各項改革的勇氣也令人敬佩。然而在完全執政下，她的連任計畫正受到其黨內和他黨數位參選人的挑戰，顯然在內政施政上出了些問題。

民進黨在週四民調結束後，將要推出該黨總統候選人參與明年大選。不論誰勝出，我誠摯的呼籲他或她能正視以下主要民怨，儘速提出解決對策，才能贏得民心。

一、低薪和高房價問題

朱敬一院士曾指出台灣前○．○一％最有錢人的所得主要靠資本所得（即股利與財產交易所得），佔約七十％（而土地增值所得就佔了二十五％），薪資比僅四％。有錢人喜歡不動產交易，因綜合所得稅最高邊際稅率是四十％，而土地增值稅只有二十至四十％，且以偏低的公告現值報稅，所以投資報酬率高。富人熱中買賣房屋，正是高房價的主因之一。

都會區的高房價更導致商圈店家房租高漲，扼殺業者獲利，進而壓低了薪資。例如餐飲業在台北每月付上數十萬租金，要賣多少杯手搖飲、牛排才能支付租金！服務業佔ＧＤＰ約六成多，從業人口眾多，他們的生計因而受到衝擊。

全台有逾八十六萬戶空屋，空屋率高達十．一二％。年輕人買（或租）不起房子之際，房東有空屋卻不用（因土地房屋稅低）實是資源浪費。政府要解決低薪問題，最優先要解決的是高房價問題！執政當局或可效法日本和新加坡政府的做法，透過稅制來抑制房價飆漲。例如課富人稅，專款專用於輔助年輕人成家立業；對持有三戶以上空屋者課空屋稅，去化空屋量，建商才願降價並專款專用於補助低薪者一定金額的房租費用；另外還需調高囤房稅率等等。

二、亟需解決的教育問題

台灣沒有天然資源，惟有透過教育培育人才，用創新和創意，立足發展。

1.改革高教，打造成功產業聚落，增加高薪工作。

大學師生將研發成果和創意透過跨領域合作成立新創事業已蔚為風潮。美國創投業者多投資於大學重鎮，已為美國創造了十％的工作。因此大學是台灣經濟未來發展的引擎、增加高薪工作的主要來源。我國早已師法美國於一九九八年通過「科學技術基本法」，鬆綁了研究人員可分享政府科研成果，設立公司。為何台大等優質大學仍未發展出成功的產業聚落呢？究其主因，公私立大學長期以來已被特定政黨或家族財團壟斷，形成了龐大的利益共同體。另外，因前途未明，大學基礎學科人才招不到優質學生，例如台大有六成博士班缺額；師資員額成長停滯，年齡超過五十歲者佔全體教師比率已達五十四．四％，顯示出專業人才斷層危機。未來亟需堅定的推動高教改革，建立真正的校園自主和公開透明的聘任制度和產學平台，投入更多研究資源，輔導傑出師生創業，一起迎接新經濟帶來的商機，才能增加高薪工作，吸引優秀人才。

2.挽救失敗的十二年國教。

十二年國教在一○三年馬政府時上路，號稱「免試」入學，卻有許多比序辦法。私校趁機推出「國高中六年一貫無縫接軌、全力衝刺大學」招生，無須理會免試入學的多元比序，讓學生專心念書求學反而成為私校的賣點。過去各縣市經營得有聲有色的公立國中體系的師資和空間資源，在實施十二年國教後已被中產階級的家長們所棄守。執政當局是否知道此問題的嚴重性？

3.準備好了實施一○八課綱嗎？

當今社會學者和教改人士在推的新課綱精神，強調降低必修知識含量，並強調素養和跨領域。日本曾經實施寬鬆教育十年，也強調降低必修知識含量的素養，實施後發現其高中學生必修專業能力大幅下降，普遍不願吃苦，現已宣布失敗不再推此制度。現今AI、資安和生技等新興領域需要堅實的數理和英文能力，先進國家都在加強科技數理教育。若照此新課綱推教改，不需幾年，台灣優異工程師和醫護人員之素質恐將大為降低！執政當局是否做了完善的影響評估呢？

三、年改方法不當的假公平

隨著平均壽命的增長和國家財政困難，因而需要進行年金改革，這是國人的共識。然而以不妥方法進行年改並欠缺溝通下，已成為主要民怨之一。究其主因是執政當局錯將此經濟議題，委由社會學者出身的林萬億政委等人主導（年改會沒有經濟學者參與），以社會方法尋求表象的假公平，導致因不同政治考量下，軍公教警有程度不一的年改。

總統府資政陳博志當時曾為文建議以「將退休金予以課徵所得稅」經濟方法來推動年改，較為公平，可惜未獲採用。他指出，軍公教退休支付大都是政府的承諾，是以前犧牲其他機會和薪資而換得之延後支付的薪資，不是社會福利。他舉例政府部門內有一批領單一薪俸人員（不須公務人員任用資格），薪水比相似的正式公務員高，因為單一薪俸的人員沒有或只有少很多的退休金。這就是退休金是延後給付之薪資或高退休金使人願接受較低薪資的明證。而陳資政認為退休金既為延後支付之薪資，「將退休金予以課徵所得稅」（長期以來退休金是免稅的）就可達到年改的目標。透過累進所得稅率，高官的退休金課予較高稅率而基層的退休金則課予較低稅率甚至免稅，就可達到真正公平的年改。

建議執政當局應虛心檢討，成立財經小組研議此公平而簡易的課稅方法，推動2.0版年改，才能真正解決問題，也才得以維護長期以來建立的優質軍公教警體系及其人力資源，成為總統領導下共同保家衛國、維護社會安全、吸引優良師資培育人才的有力團隊。

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