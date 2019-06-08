自由廣場》公民提問〉賴須解釋突襲 蔡得回應民怨

◎ 張世賢

經過兩個半月的紛紛擾擾，民進黨總統初選終於敲定本週六舉辦政見發表會。原為蔡政府閣揆的賴清德跳出來挑戰大位，必定對他在職期間蔡總統的決策和施政有不以為然之處，他身為閣揆不便明講，或提了意見也未獲採納，且深入民間後對某些政策又有新的想法，例如近日他主張的「微調年金改革」議題，皆應趁此機會訴諸全民，和盤托出自己強過蔡總統的理念和確實可行的策略，一掃登記參選後被貼上「正當性不足」、「沒有誠信」、「突襲」的標籤。

蔡總統則須為三年施政的利弊得失做真誠徹底的總檢討，尤其是遭受嚴厲批判的下列七點：一、認為「民進黨沒有人才」，上台後的內閣重要部會都用藍底高官，形同國民黨繼續執政，許多重要改革都拖泥帶水、曠日廢時，未能充分把握全面執政的天賜良機；二、「一例一休」勞資都罵，十分罕見；三、年改只由社會學者挑大樑，沒有周延考慮賦稅等問題，導致怨聲載道；四、司法改革雷大雨小，民眾實已失去耐心；五、「轉型正義」和「追討黨產」因用人失當而進展有限；六、中國長久以來進行的「紅色滲透」，已在台灣各階層產生了顯著效應，長驅直入企業界、教育界、商業界、科技界、宗教界以至民間眾多社團，更有不少媒體淪為紅色傳聲筒，民主陣營的許多國家已對此提出嚴厲警訊；七、去年年底一位徒逞口舌之利、口號禁不起檢驗的過氣政客，竟能在短期內把民進黨打趴在地，可見蔡政府的失誤引發的民怨之深，蔡總統有何錦囊妙計，可讓流失的兩、三百萬選票回流？

賴清德應明白指出蔡政府三年來的失誤，提出足使台灣向上提升的遠景；蔡總統更不必吹噓國際大環境造就的國防外交成果，而應聚焦於如何應付「共匪」滲透造成的嚴重國安危機，如何改進其他的諸多缺失，讓選民評判高下。

（作者為故宮博物院退休研究員，桃園市民）

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