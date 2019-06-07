社論》駛向2020的「民主雲霄飛車」？

「庶民總統」一詞，出現在韓國瑜的造勢場合，凸顯了國民黨上層與基層的矛盾。（資料照）

民進黨初選，八日將進行電視政見會，十日起執行三方對比式民調。而王金平昨日與國民黨提名協調五人小組會面後宣布退出「奇奇怪怪的初選」，但未正面回應會不會選到底。二○二○大選，目前選情渾沌不明。不過，稍加分析目前浮上檯面的競爭者，以及這種新的競爭狀態的政治動能，或可管窺台灣未來的政治輪廓。

目前浮現的各方人選，除了柯文哲、郭台銘，其餘都當過立委。而王金平、郭台銘沒有行政部門經驗，韓國瑜也剛上任高雄市長。朱立倫、賴清德、柯文哲擁有至少一任地方首長經驗，韓國瑜則剛結束第一次總質詢。前幾任民選總統，李登輝擔任過政務委員、台北市長、台灣省主席、副總統，陳水扁擔任過立委、台北市長，馬英九擔任過研考會主委、陸委會副主委、法務部長、政務委員、台北市長。相形之下，蔡英文首開沒有地方首長經歷之例，三年來的利弊得失見仁見智。

國民黨目前初選的聲勢，行政經驗較少的韓國瑜，以及缺乏公職背景的郭台銘，反而高於政海浮沉的朱立倫、王金平，國民黨的社會支持基礎是否隱然有變，還有待初選結果來檢驗，但經過馬英九執政八年，國民黨的權貴階層形象大不如昔，恐非短時間內所能挽回。「庶民總統」一詞，出現在韓國瑜的造勢場合，凸顯了該黨上層與基層的矛盾。往好的方面來看，這也許是黨內民主的曙光。往壞的方面來看，黨內的權力途徑打破成規，也可能影響該黨長期給予選民與國際社會的穩定感。

以往，台灣的民選總統，慣例連選連任，尋求衛冕很少面臨內部有力挑戰。這次，民進黨內，賴清德挑戰蔡英文，雙方陣營激烈駁火。不論初選結果如何，對主要政黨可能都會產生漣漪。如果第一任的表現，未能獲得社會多數肯定，且期中選舉表現欠佳，連自己陣營內部都會不甘雌伏。果真如此，台灣以選舉為主軸的政治節奏，可能會比過去加速反應民意，執政者必須戒慎恐懼，施政作為緊貼民意。此一發展，自是頭家優先的深化，但是否會讓執政者怯於改革且流於民粹，值得觀察。

而國民黨黨內初選，如果是韓國瑜、郭台銘等非典型人物拔籌，朱立倫、王金平等體制中人無力回天，則面臨轉型正義、追討黨產的該黨，新陳代謝的深度廣度，恐怕不會僅限於二○二○一役而已。若中國屬意者當選，勢必會更無忌憚大舉介入台灣民主。至於，蔡英文受到黨內挑戰，韓國瑜被推上前線，意味著「做好做滿」的倫理，已非不可侵犯。更何況，還有一位不受政黨拘束的柯文哲，一直在動搖台灣政黨政治的成規，不斷攻掠藍綠之間的灰色地帶。凡此，會對台灣的政黨政治、政黨內部秩序產生何種衝擊，對台灣的民主帶來什麼新秩序，以及國際政治如何重新定位台灣，都深具挑戰。

國民兩黨，政黨輪替多次，各有一本難念的經。蔡賴兩人，都不是威權轉型到民主，抗爭激烈期間的魅力型領導人物。韓郭兩人，至少比起王朱兩人，則更加凸顯其對威權時代政治秩序與價值觀的依戀。初步來看，蔡賴兩人，比較無法像李登輝、陳水扁那樣，召喚出進步力量的高昂熱情；反倒是，韓郭兩人，民主時代大發格格不入的過時論調，往往激發當年對政治冷漠者時空遠離之後的懷舊情緒。尤其是，經過台灣媒體的渲染與包裝，中國當前的經濟「崛起」，以及政治社會「穩定」，導致台灣一些對民主效能失望者，情不自禁隨「政治零分、經濟一百分」、「民主不能當飯吃」而起舞。

國民兩黨的初選拔河，柯文哲的奇幻之旅，正在改變台灣的民主風向，增加未來的不確定性。台灣的民主，被國際譽為成功的故事，但這個故事的開展仍存有風險，去年一一二四便是警訊。二○一六到二○一八的巨幅震盪，顯示台灣的社會力進行著板塊重組。如果國人的政治行為更加躁動，集體坐上「民主雲霄飛車」，將來台灣的政治劇場可能會出現更多驚嘆號。屆時，二三五○萬人的主人意識、公民自覺，將是台灣民主何去何從的關鍵，而包括美國、中國的對台戰略也難免要重新評估。

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