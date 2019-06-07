自由廣場》早就沒有「凱子外交」

◎ 郭維雄

在距離外交部兩百公尺處，韓國瑜在凱道造勢大會上語出驚人，「為什麼不把凱子外交改成發財外交呢」？因為「發財外交」口號太聳動，他所謂的「凱子外交」因而罕受論者注意。其實，凱子外交早已消失殆盡。十年來，我國援外金額佔國民所得（ＧＮＩ）之比例呈下降趨勢，從十年前的○．一％降至去年的○．○五一％。每收入萬元捐五元，這算是凱子行為？

根據經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）最新統計資料（二○一七），台灣在當年列入評比的四十個國家中倒數第二，僅以○．○五六的紀錄勝過泰國的○．○三三（數值單位為百分比，下同）。開發援助委員會（ＤＡＣ）三十個成員的平均值為○．三一，約為台灣的六倍。亞洲僅有日、韓兩國加入這個委員會，兩國的援外紀錄分別為○．二三、○．一四。韓國近年援外力道趨勢跟我國相反，自二○一○年起超越我國，並擴大差距。倘若我國現在的援外是凱子外交，韓國就是三倍大的凱子囉？該國的有識之士可不會這樣想。何況，韓國跟台灣一樣，也曾多年受惠於外援。

或許有人質疑，若干援外款項隱藏在機密預算內。機密一詞所激發的想像空間無限，但預算規模其實相當有限。去年的外交機密預算總共十五．六五億，為近四年最高。即使這筆錢全數用於援外，我國去年的援外比重也只提升到○．○六，仍低於目前排名就在台灣之前的俄國（○．○七七）與拉脫維亞（○．一）。

多年來，我國漸以實質合作取代單純金援。這個新作風始於二十三年前的「國際合作發展基金會設置條例」，後於十年前公布、至今仍掛在外交部網站的「援外政策白皮書」明文確立。民進黨兩度執政時，皆延續這條肇始於李登輝時代的路線。僅從資金面來看，蔡英文上台後最大的改變是略微提升被前朝過度壓抑的援外額度，且將更多的援外資源交由國合會執行。國民黨員韓國瑜似乎不太清楚所屬政黨執政時的建樹，且對近年來的本國外交政策茫然無知…。

（作者從事寫作／翻譯／投資，kws.baseed.net）

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