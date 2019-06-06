自由廣場》（金恒煒專欄）賴清德的「連續」對上蔡英文的「斷裂」

「二元對比」是化繁為簡的一種藝術手法：比如威廉．詹姆士（W.James）把哲學家劃分為「硬心」和「軟心」；柏林（I.Berlin）把知識份子劃分為「刺蝟」與「狐狸」，《大智度論》把「行者」劃為「自度」與「他度」；《論語》把「儒者」分為「君子儒」與「小人儒」。皆是。

這種「二元對比」，放在今天民進黨的總統初選路線劃分上，就是「連續」與「斷裂」。賴清德的「連續」對上蔡英文的「斷裂」；於是支持賴清德的是一種人，英派則是另一種。

先談「出身」。賴清德從醫生走入政治，是因為一九九四年陳定南選舉時擔任「全國醫師後援會會長」，成為黨外香火的接棒者。陳定南則是看不下美麗島事件與林宅血案，賴自言是「清出於南」。蔡英文呢？「威權時期，選擇服從」。二○○三年為了取得不分區立委入場券，才加入民進黨；之前黨外與她無關，民進黨也與她無涉。賴是民進黨的「連續」、蔡是民進黨的「斷裂」；一開始就如此。

證二，蔡英文一拿到執政權，兩岸政策就是「維持現狀」，誰鳥〈台獨黨綱〉？賴清德即使任閣揆，在國會備詢，仍悍然不畏強調他是「台獨工作者」。蔡英文先後任用馮世寬、嚴德發任國防部長，都公然宣稱「不支持台獨」、「國軍不會為台獨而戰」，一位還當著直屬長官行政院長賴清德的面表態；無異是「斷裂」蔡軍向「連續」賴示威。

證三，蔡英文打心底瞧不起民進黨，她說：「民進黨沒有人才」；簡直是藍營「高貴外省人」看台灣人「一高二低」心態的翻版。於是起用新黨支持者林全當首任行政院長，拔擢國民黨李大維當外交部長、登堂入府為國安會秘書長，滿朝皆是「老藍男」。至於熱臉貼親民黨宋楚瑜、不屑親近台灣之父李登輝，坐視提拔她的陳前總統被政治追殺而一旁冷笑，又「何足道哉」！

證四，蔡英文起用葉俊榮，先為有乾媽情誼的辜嚴倬雲之「婦聯會」解套，不只「錢出去」、「人出去」，最後檔案付之一炬。接著又撇開賴清德，指定葉為教育部長，保送管爺進台大；藍營雞犬升天。這是「斷裂」壓過「連續」。

證五，為了阻卻資政吳澧培「勸退」的建言，乖乖，蔡英文連「即使犧牲民進黨」的刀斧都出手。這絕非空言恫嚇，蔡大總統為了「現任優先」，無法無天、毫無羞恥；把黨中央貶為內廷，中常委、中執委都淪為錦衣衛，用盡所有軟硬不正當的手段操弄黨機器，在黨中央當場絞殺民進黨。連日本的《產經新聞》與《每日新聞》都看不下去，在標題中指控蔡英文「博歹筊」。從「斷裂」民進黨進而「斷絕」民進黨。

證六，「九合一」潰敗、台南立委補選慘勝，寧冒大不韙登記初選，賴清德懸念的唯有二○二○年蔡英文擋得住擋不住韓流而已。賴的「三條件」不啻自殺條件，只要蔡民調有一絲絲勝算，賴心甘情願的雙手讓蔡上壘。賴一再表態，初選蔡贏，他無條件支持蔡；然蔡絕口不提「支持」。賴之「支持」，是為了民進黨二○二○年的勝出，蔡拒不「支持」，民進黨管他娘，「犧牲民進黨」真話假不了。

最後提一下，蔡英文的驚天名言：「威權時代不是大家都選擇服從嗎？」另一句名言是她回應提出辭職的資政說：「我是總統，我下令不准你辭！」上句是「服從」，下句是「命令」，黨國心態如何撐得起民主進步的價值？

對民進黨的「斷裂」，就是對民進黨「連續」的背叛。支持台灣，要選「斷裂」而「斷送」？還是「連續」而「壯大」？命運之鑰就繫於你手上。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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