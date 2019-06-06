自由廣場》也談參選的「正當性」

◎ 柯汎禧

「台灣海外網」在近日刊出一份李遠哲院長所主導的連署書，內容載明：「請蔡英文總統放棄一己之私，以民主進步黨前途及台灣興衰絕續為念，知所進退」。信中除了力挺賴清德之外，更公開要求「蔡英文總統應自動退選」，昨日更有相關人士買下了紙媒頭版廣告，再次呼應了李遠哲「要求蔡英文應放棄連任」之說法。但這些「要求蔡英文放棄連任」的公開呼籲，已嚴重殘害賴清德參與初選的正當性，更傷害了賴清德所累積的政治能量。

民進黨從未有過現任總統尋求連任，卻舉辦初選的案例；而賴清德曾任蔡英文的行政院院長，對許多綠營支持者而言，賴對蔡的強烈否定，也同時否定了賴自身的施政成果。正是出於這兩點，賴清德的參選必須要有極高的理據與正當性，否則難以得到泛綠支持者信服。

若我們稍微回顧兩個多月以來的初選論述，應能得知，賴清德參與初選的正當性，大多建立在兩個訴求：一、勝選；二、民主初選。首先，賴清德自陳「我跟蔡英文最大的不同，還是在我是可以打敗國民黨的候選人」，但以近日公布的幾份民調來說，蔡賴支持度已在誤差範圍，賴最重要的參選理據，早已不復存在。

因此，賴參與初選的理由，大多建立在第二點，也就是「民主初選」。在初選之初，賴清德與其支持者，皆主張應以公開競爭的方式，選出民進黨的總統候選人，以賴清德院長的話來說，如此才能以民主競爭的典範，重建民眾對民進黨的信心，並重拾民進黨的「黨魂」與「黨德」。但正是在這個層面上，李遠哲要求「蔡英文總統應自動退選」的公開信，恰好瓦解了賴清德以「民主初選」之名參與大選的理由，這直接的質疑是，為何賴清德有權利參與初選，但蔡英文卻沒有？此外，此項行為的嚴峻後果，就在於它將導致支持者認為，所謂的「民主初選」是否只是言不由衷的言詞？

（作者為中山大學研究生）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法