自由廣場》公正初選，才有最強人選

回應林保華專欄

◎ 林進嘉

林先生是我素所敬仰的政治評論家，其維護民主、堅定反共的立場，也為世人稱道。這次民進黨總統初選，林先生一直呼籲綠營團結，希望大選能延續本土政權，這也是本人完全認同的。但五日林先生在專欄「民調不是選票，局部服從全局」中指出，「民調僅供參考，採用的民調方式要以能夠充分反映民意而得到選票為最佳，而不只是能夠取得初選出線。因為如果初選出線而真正的總統選舉落敗，初選勝利有何意義」？沒錯，初選的最終目標是大選，此時初選民調高勝出不代表明年會勝選，因為到明年主客觀因素變化太大。所以，目前初選最重要的，是在一個公正的初選辦法下，決定一位「此時此刻」最強的人選代表黨出征。而更重要的勝選關鍵在於，初選後全黨要團結，即輸的人要全力支持出線的人。這是小英總統目前尚未承諾的。

另外，林先生是支持蔡總統連任的，我當然尊重，因為蔡總統確實做了一些改革。但林文又提到，「蔡的中間路線比賴會吸收不贊成急獨卻支持華獨的中間選民」，我倒不同意這點。從歷次民調內部分析，蔡在綠營內部支持度較賴高，但賴卻在中間選民比蔡強。其實，賴「務實台獨主張」的說法，已經過多年考驗，絕對不是急獨，而是台灣全體人民決定未來的人民自主。

最後，我想跟林先生就教的是有關「程序正義」的問題。二○一一年三月，馬英九總統為了連任，曾想在大選開始前修法，推「不在籍投票」。這種可能造成選舉不公的臨時修法引起許多輿論反對，林先生當年也曾在四月二十七日自由時報專欄以「程序正義不可違背」為題，反對「馬英九食髓知味，為了要選贏總統，又改變遊戲規則，企圖推行不在籍投票及立委與總統選舉的合併」。對照現今，民進黨的「民主機制」中執會在比賽中延後時程、修改民調辦法，所引發的程序正義問題，個人非常希望林先生也能夠仗義執言。

（作者為精神科醫師，台南市民）

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