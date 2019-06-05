社論》民主中國 未完成的答卷

隻身抵擋坦克前進的「坦克人」，成為六四抗議精神的濃縮。圖為在自由廣場舉行的六四事件30週年紀念晚會。（歐新社）

北京時間六月四日零時，美國國務卿龐皮歐發出聲明指出，六四事件過後的幾十年裡，美國希望中國融入國際體系，發展成更加開放、寬容的社會，但「那些希望破滅了」。為了自身利益服務，中國的一黨專制不容忍任何異議並踐踏人權，如今中國公民受到新一波的人權霸凌，特別是在新疆，中共領導層有企圖扼殺維吾爾文化，摧毀伊斯蘭教信仰，包括拘留一百多萬穆斯林少數民族人士。在此之前，美國國務院發言人歐塔加斯以「對和平示威者的大屠殺」來形容這起歷史事件。她表示，這是中國共產黨系統性的權力濫用。

去年十月，美國副總統彭斯稱：「曾有一度，北京慢慢地走向更大的自由以及對人權的更大尊重。然而近年來，中國朝著控制和壓迫本國人民的方向急轉彎。」黨天下，媒體姓黨，取消任期制，數位恐怖統治，威脅侵吞民主台灣，企圖顛覆普世價值，這是中國的統治集團中國共產黨的所作所為。然而，十四億中國人民所想要的，顯然不是如此。隻身抵擋坦克前進的「坦克人」，成為六四抗議精神的濃縮，便是最好的寫照。今天，「中國共產黨系統性的權力濫用」，遠遠超乎一九八九年的和平示威者所想像。從這個角度來看，川普發動的貿易戰、科技戰、印太戰略等，其深沉意涵便在於，領導民主世界對抗中共這個權力集團，遏阻「動物農莊」、「一九八四」蔓延國際。

對中國繼續期待，對中共嚴加批判，交織著美國對中政策的辯證。中共非中國，台灣也有不少人把這句話琅琅上口，卻有欠深思。事實上，當中共統治中國時，這個集團壟斷了權力與利益。所謂的友中，如果是友這個壟斷權力與利益的集團，而沒有其他任何想像，說到底那根本不是友中，而是自我定義為「習近平之友」，對習近平歐威爾式的胡言亂語逆來順受。這樣的友中論者，也許認為中國共產黨那一套，符合中國幾千年來的皇天順民，但他們完全忽視了，從聞誅一夫紂矣未聞弒君也，到五四、六四追求民主與科學、擁抱普世價值的精神，才是中國人民從未放棄的「理想國」。

其實，友中論者忌諱不談的「民主中國」，正好暴露出自己的論述盲點，誠如彭斯上述演講所推許的，「美國始終相信，台灣對民主的擁抱為所有華人展示了一條更好的道路」。反觀台灣的友中論者，無不漠視十四億人民為主體的中國，毫無意念與協助民主中國的誕生。馬英九執政期間，拒斥中國民運，勾搭一黨專政。現在有志大選，把維護和平的責任放在台灣政府肩上的人，皆未曾觸及中國的民主困境，這不是中共宰制中國的幫兇嗎？這不是中共之友、中國人民之敵嗎？老實說，那種友中論者，以「兩岸人民公敵」來形容也不為過！

「習近平之友」以友中自居，某種程度凸顯出台灣民主的弔詭。那些過去反民主的人，現在獲得民主的保護傘，打著民主反民主，轉型正義、追討黨產、年金改革無不淪為他們顛覆民主的陣地。與此同時，他們不僅對中國從一黨專政惡化到數位極權統治毫無批評，將過去口號式的三民主義統一中國丟到垃圾桶，甚至進一步與專制宿敵裡應外合摧殘台灣民主，妄想以引進新的外來政權讓台灣民主歸零。這樣的負能量，二○○八至二○一六年大家都領教過一次了，如果未來再重蹈覆轍這種裡應外合勢必檔次升級。有人大聲疾呼，莫令二○二○成為台灣最後一次民主選舉，原因就在於此。

川普的行動，彭斯、龐皮歐的論述，顯示美國對中政策正在轉型中，台灣不能當局外人。今天，習近平意圖「改變現狀」，將台灣併入一黨專政的中國。面對這種進逼，台美與相關國家所當做的，首先，當然是力抗中國銳實力，把台灣當作推倒普世價值的第一張骨牌。同時，致力於「改善現狀」，協助台灣的自衛能力、產業經濟、民主效能、國家定位、國際地位，來鞏固台海周邊狀態。更為釜底抽薪的，不僅是消極頂回中共宰制下的中國，而是更應積極促使中國的結構性改革，十四億人也期待著民主願景。民主中國，這個一九八九年未完成的答卷，關乎印太地區能否建立和平、安全、穩定、繁榮、互惠、共享的新秩序。

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