自由廣場》（林保華專欄）民調不是選票，局部服從全局

賴清德宣佈參加民進黨總統初選時，我就表達了意外與民進黨應該為便宜行事道歉。後來有人以陰謀論來猜測，但我對自己人都不會想得那樣壞，不會為一件事就做出定論。面對共產中國，我的主調一直是團結抗共，如果連本土派都不能團結，還要建什麼國？

事件演變至今，要取決於民調的勝負了。民調僅供參考，採用的民調方式要以能夠充分反映民意而得到選票為最佳，而不只是能夠取得初選出線。因為如果初選出線而真正的總統選舉落敗，初選勝利有何意義？

現在已經定下民調時間，民眾就要慎重考慮蔡、賴之間何者為佳？蔡賴都是民進黨的菁英，也是現在兩派的代表人物，就要想到哪一位出線勝算更大，並考慮哪一個當選對台灣更好。

賴揆任職期間沒有看到與蔡總統有衝突，因此被歸結為「蔡德三」（三是邱太三），蔡英文與新潮流是同夥。說到派系鬥爭，涉及局部和全局問題。對台灣整體而言，民進黨利益是局部，台灣整體利益是全局；對民進黨而言，民進黨利益是全局，派系利益是局部。還有更小的家族與個人利益就不論了。局部一定要服從全局，才能保住民進黨，保住台灣。

媒體與網路流傳被罵最多的就是新潮流，說他們綁架了蔡英文。新潮流中生代的鄭文燦、黃偉哲、潘孟安是靠選舉取勝，鄭更是如日方中，他們大多不贊成賴參選；反而已被除名與退流的兩位大老洪其昌與吳乃仁在支持賴清德。現在賴清德算不算新潮流？如果不清楚，他們在鬥什麼？而且鬥到要人去死，比對共產黨還恨啊？還有人說蔡是國共的臥底。看看共產黨與郭台銘怎麼罵蔡英文，臥底之說應該是真臥底放出來的謠言以分化綠營。

選舉是選賢與能，不是為了打倒眼中釘。如果要選擇誰能更好維護台灣利益，我認為是蔡英文，雖然我也沒有停止過對她和政府的批評，除了選舉時期。但是錯失有兩種，一種是前進中的錯失，一種是倒退。蔡政府執政不理想，是前進中因為缺乏經驗或用人不當的問題，例如改革、國安等。馬英九的錯失是倒退性的，對中國開門揖盜，那是罪行。敵我必須分清。蔡的中間路線比賴會吸收不贊成急獨卻支持華獨的中間選民。

今明兩年是世界瞬息萬變的時期，賴清德缺乏外交與國安的經驗，蔡英文吸取九合一敗選教訓，在努力改進也有成效，民調逐步拉升，也更接近地氣。台灣國際地位有所提升，尤其與美國關係空前良好。這都有助台灣應對世界變局。賴清德在這四年熟悉這些事務，反映基層想法，對他與台灣的未來都有好處。這更是服膺全球的反共最大局。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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