社論》中國不能再騙了

美中貿易戰升高之際，中國二日發表白皮書，把兩國經貿談判不順，完全歸咎美國，指美方「違背共識、出爾反爾、不講誠信」；強調對於重大原則問題，中國絕不退讓，「不願打，不怕打，必要時不得不打」。這一白皮書，頗具中國特色，是它在談判慣見的手法：把談判失利推給對方，出言恫嚇，全然不提己方的過錯。以美中貿易戰來說，白皮書使出舊把戲，凸顯了中國所遭遇的嚴厲挑戰：面對川普主政的美國，共和、民主兩黨不再姑息的共識，中國不能繼續再敷衍或哄騙下去了。

中國的騙術，不只表現於經貿，把南海軍事化尤其明目張膽。一週前，美國參謀首長聯席會議主席鄧福德說，習近平二○一六年秋向美國總統歐巴馬承諾，中國不會把南海島礁軍事化，但今天人們看到的，卻是軍機戰力、飛彈部署、彈藥儲藏等大肆軍備擴張，「他們顯然違背了那項承諾」。事實上，國務卿龐皮歐半年前就已指控中國，在南海問題欺騙了美國。

美中貿易戰並非只是貿易逆差的問題，其本質美國副總統彭斯去年十月講得很清楚，是中國以關稅、配額、貨幣操控、強制技術移轉、智慧財產權盜取，以及「像發糖果一樣」進行產業補貼。尤有甚者，「中國製造二○二五」計畫以主宰機器人、生技和人工智慧等全球九成先進產業為目標，並以間諜駭客竊取美國智財權和商業秘密等為手段。

中國的欺騙或敷衍，多年來橫行無阻，經濟因此崛起，超越日本，打造了全球第二大經濟體。倡言「美國優先」、「讓美國再偉大」的川普，是商界出身的談判高手，很不一樣的總統，處理美中貿易失衡，尤不像他所鄙夷的前此「那些代表美國的愚蠢或無能之人」，他決心堅強而無畏爭議，不惜採取「美國至上」的單邊舉動。

面對川普，中國顯然有一連串誤判和誤著。首先，它企圖從「關係」著手，包括藉助季辛吉等親中「老朋友」和華爾街的遊說盟友，也以商業利益拉攏川普女兒和女婿，但所圖未遂。其次，它投川普之所好，冀望經由習近平與川普建立牢靠的個人關係，潤滑雙邊往來，但習近平遠不如日本安倍首相，安倍與川普好交情是連德國總理梅克爾都去請教秘訣的，川習關係未能形成外交資產。另外，更大的誤判是以為受任期限制的川普，會沿襲多年來「只要我任內不出事」的姑息和怠惰，對中國口惠而實不至的空口承諾，馬馬虎虎，照單全收。

美中談判陷入困境，原因不一而足，最主要在中國所提的不少承諾，被視為空洞的支票。由於中國輕諾寡信的紀錄罄竹難書，美國要求建立直接、可驗證的機制，每季共同審查實質進展，且若美方不滿意，得恢復課徵關稅。美方的堅持，有如白皮書所說，「在協議中寫入涉及中國主權事務的強制性要求」；加上中國認為美方在停止補貼、限制技術投資及降低關稅等方面咄咄逼人，歷經十一輪談判，至今未能達成協議。

美國在貿易戰佔上風，不僅中國籌碼有限，一連串誤判和誤著，還有美國的新形勢。除了川普最早看出美中貿易失衡，競選時承諾採取行動，懲罰性關稅更是他多年一貫主張。其次，川普對中國動手，有朝野兩黨支持，民主黨領袖舒默參議員等還要他在華為等案不能放水。至於川普團隊，聯邦貿易代表萊席爾是從雷根時代的談判老手，深知中國近三十年在國際經貿的空頭支票連連；白宮國家貿易委員會主任納瓦洛是對中國威脅美國經濟安全研究深入的名家。正因如此，川普政府的經貿談判，不落入以往事務官的結構化窠臼，改與副總理劉鶴等高層直接對談，中方難再虛與委蛇。

二○一五年，美國學者白邦瑞出版《百年馬拉松：中國稱霸全球的秘密戰略》一書，指中國從毛澤東起，就有一套通盤戰略，以隱瞞實力和意圖的欺敵手法，要在建國一百年的二○四九年，取代美國，稱霸世界。如今，習近平揚棄鄧小平的「韜光養晦」，張牙舞爪，碰上川普，並引白邦瑞為對中貿易戰策士。從美中貿易戰看來，中國以欺敵超越美國的詭計，已因習近平躁進而踩了地雷，應驗了台灣俗語所說的：食緊挵破碗。

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