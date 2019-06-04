自由廣場》為什麼川普緊咬中國侵犯智財權

◎ 陳鴻達

延續著日前福斯公司與中國央視女主播的辯論，六月二日中國國務院發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書還是以商業機密與智慧財產權做為開場白。強調中國已經投入多少錢做研發、申請多少專利。但以結果論來看，中國侵犯智慧財產權還是非常普遍。這也是央視女主播劉欣不敢全盤否認，只能避重就輕的原因。

無可否認的，全球已經進入知識經濟的時代，不管是硬體的生產或是軟體的服務都須以智慧財產為基礎。也就是說購買智慧財產的成本，佔總生產成本的比例也越來越高。但這其中有一個例外就是中國，這個全球最大的生產出口國，但其對外的智慧財產權支付明顯偏低。根據ＯＥＣＤ在二○一六年的統計，美國智慧財產權收入中，來自歐盟佔三十九．八％，瑞士佔八．八％，日本佔六％，台灣佔四．二％，而中國只佔四．八％。這反映到眾人到中國經商時，普遍有在智慧財產權中吃大虧的經驗，也是川普緊咬中國侵犯智慧財產權的原因。

再根據國際貨幣基金的統計，二○一八年前三季，愛爾蘭對外的智慧財產權使用支出為六二一億美金，高居全球之冠。隨後的美國、荷蘭與中國分別是四○二、三一○與二七七億美金。由於中國是世界工廠，每年龐大的出超，因此大家會認為其知識產權使用費，與其出口金額不相稱。

另一項指標是，大家都知道中國是製造大國，並不是製造強國，因為其技術專利等實力並不強。根據中國外匯管理局的統計，二○一八年前三季，中國的全球知識產權收入只有四十一億美金，排名全球第十一名。這項數據間接顯示中國在知識產權上的實力欠佳，以及其智慧財產支出跟其龐大出口順差不相匹配。

過去中國法院判決山寨版的中國喬丹體育勝訴（雖然去年有改判），以及去年山寨版的喬丹體育控告美國原版的喬丹侵權，一次次地在世人的印象中留下不尊重知識產權的烙印。因此中國需要更多努力來證明自己對知識產權的重視，而不是發表白皮書強烈抨擊「美國挑起對華經貿摩擦損害兩國和全球利益…經貿磋商中出爾反爾、不講誠信」。因為這不但無法獲得各國的回響，反而凸顯中國還無法理解與遵守全球經貿的規則。

（作者為台灣金融研訓院副研究員）

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