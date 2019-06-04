自由廣場》注意解放軍的水下滲透

◎ 呂禮詩

今年漢光演習前，國軍大肆宣傳「鳳展專案」F-16V戰機及派里級巡防艦將參與實兵對抗；果不其然的在上周演習期間，引來了解放軍電偵機艦於東部海域進行「電磁頻譜」的偵蒐。然而美澳等國海上巡邏機在「東海防空識別區」及台灣東部海域極為罕見的偵巡，提醒國軍必須正視解放軍的水下滲透威脅。

漢光演習期間，解放軍電偵機艦在台灣周邊海域活動並非首見，然而今年卻在電偵機艦活動前，從長期追蹤美軍戰機動態的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）日前公布的推文可以發現：美澳等國部署於日本沖繩嘉手納機場的P-8A「海神式」（Poseidon）及P-3C「獵戶座」（Orion）海上巡邏機，密集的進入東海防空識別區進行了四次飛行任務；29日美海軍P-3C更異乎尋常的接近東部海域，間接確認了水下目標的存在。

另推算解放軍054A導彈護衛艦「濱州號」（舷號515）26日穿越宮古海峽的航程，與29日運九綜合電子戰機（Y-9JB）穿越宮古海峽南下的時間不謀而合，針對的應是在東部外海進行的「聯合濱海決勝作戰操演」；此一海空情勢與去年「漢光卅四號」演習極為類似，只是單艦穿越宮古海峽的054A導彈護衛艦，從「益陽號」（舷號548）改為「濱州號」。

去年筆者以「益陽艦下面藏著攻擊潛艦？」（https://talk.ltn.com.tw/article/paper/1211467）一文分析，東海艦隊多次以益陽艦掩護潛艦穿越第一島鏈，刊載後解放軍隨即暫停了此一任務；半年後改以052C導彈驅逐艦「鄭州號」（舷號151），與054A導彈護衛艦「徐州號」（舷號546）單艦穿越宮古海峽；故此，漢光演習期間解放軍接近東部海域的兵力，除了空中的運九綜合電子戰機、水面的054A導彈護衛艦外，極可能還有水下的潛艦兵力。

國軍於25年前的漢光十號演習中，曾在澎湖的東南方、安平外海13海浬處發現水下接觸，即以陽字號驅逐艦及S2T反潛機、S-70C直升機等海空兵力，將判斷為中國潛艦的水下不明目標圍困了75小時。何以在換裝為新一代的P-3C海上巡邏機及裝備拖曳聲納的派里級巡防艦後，未能發現美澳等國海上巡邏機從宮古海峽一路追蹤到東部海域的水下目標？

根據媒體報導，海軍已在錦江級巡邏艦上安裝了電子偵測及干擾設備，並在中科院九鵬基地進行飛彈精準射擊時，以電子屏障干擾他國機艦的截收。雖然錦江級艦裝備了高頻聲納，也曾在執行海鯊反潛操演時偵獲劍龍級潛艦，然而在海水溫度及壓力易形成陰影區（shadow zone）的東部海域，仍可能遭水下兵力突穿，進行電子參數的蒐集。

海軍近日透過漁會宣導，在台灣周邊海域發現中國及其他國籍軍艦及公務船通報的獎勵作法，並已有漁民獲頒獎金；然以建軍備戰而言，在「自製防禦性潛艦」（indigenous defense submarine, IDS）成軍服役前，仍應以拖曳式聲納艦的運用與目標運動分析（Target Motion Analysis, TMA）的訓練，反制解放軍的水下滲透，方為正辦！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）

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