自由共和國》張維卿／台灣文化的「光與影」

張維卿／加拿大艾伯塔大學兼職教授

我是終身奉行以「活到老、學到老」為教條的學者。最近拜讀了李遠輝博士的夫人陸女士，Gertraude Roth Li博士，所出版的著作Lights & Shadows. Perspectives on American, German and Chinese Cultures（可譯為「光與影。美國、德國及中華文化的展望」）。陸女士以十年以上的時光，採訪一百多位對美、德、中文化中至少熟習兩種文化的人，記錄下這些人對這些文化的看法。根據這定性研究，陸女士對這三種文化做了深入的解析與比較。雖然這不是定量研究，但我們可以從這本書窺見這些文化的特色和差異。

美國人的外向及平易近人是人所共知的。他們給陸女士的印象是「天不怕、地不怕、天下沒難事」，不管做得來或做不來，什麼事都勇於嘗試，且腳踏實地地去做。一般說來，美國人是樂觀的實踐者。

愛好自由、缺少階層的隔閡也是美國文化的優點，但美國人比德國人較少擁抱社會正義與平等的理想。很多美國人喜愛個人主義的自由，以無拘無束、「小政府」的理念創業發財，實踐致富的「美國夢」。德國人較關懷社會及環保等問題，在社交場合高談闊論社會弊端及改革意見。他們的友誼往往需要深刻的「促膝長談」，所以德國人不隨便與陌生人搭訕攀談，但一旦投機交了友，他們的友誼比美國人的更深遠長存。

其次，陸女士發現台灣和中國的文化頗注重家庭關係，常把家庭的福利放在個人利益之上。這以家庭為中心的文化依賴家人所給的精神、物質和財務等的支持，因而帶給有良好家庭的人相當的安全感。但過度依賴家庭的後果也值得深思：一、缺乏自信及自我的觀念；二、不信任家庭以外的「外人」、社會及公家機構等，以致無社會安全感；三、對社會問題不太關心、不去深思、不甚了解；四、不探索也不堅持事實與真理，以圖避免傷害家庭、朋友與社會之間的和諧。討論社會弊端以追求真理常被視為自私自利、不道德、損壞個人及社會的名譽。

這本書給了我很大的感觸：家庭與社會的和諧固然重要，難道事實與真理不重要嗎？在這「假新聞」充斥於媒體的時代，一個不能辨識、面對事實與真理的家庭或社會可能取得和諧嗎？我認為家庭、朋友與社會之間的和諧必須基於事實與真理的追求。文化跟人一樣，世界上沒有一種是盡善盡美，都有改善的餘地。在多元文化的台灣，更不用說在地球村，我們該放大眼光、多多接觸並了解不同的文化思想、尊重別人、虛心求進、取長捨短，以改進自己的文化及人生觀。只有這樣，台灣的自由民主社會才有光明的前途。

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