自由共和國》渡邊將人／「台日交流與台灣的軟實力」日本的美國政治研究者這麼看

渡邊將人／日本北海道大學副教授、政大訪問學者

從去年開始，美國各地紛紛關閉孔子學院。有人認為這是繼華為資安問題之後，川普政權對中國的另一種制裁行動。的確，在去年二月，美國ＦＢＩ長官在國會上提出，部分孔子學院可能在美國以漢語教學之名，行間諜活動之實。此外，對於已在校園內開辦孔子學院的大學，美國國防部也停止給予其援助資金。背後的原因之一也包括為了防止美國的尖端科技機密外洩。

然而，我們不能忘記，早在川普政權之前，二○一四年美國各大學就已經開始對孔子學院發動反制行動。當時發動反制的主要成員並不是共和黨，而是左派知識份子。例如芝加哥大學由超過百位以上的教授與學生連署請願要求校方停辦孔子學院。這是因為孔子學院限制了任何可能批評共產黨的言論，這種體質受到多方質疑。在美國，介入學術自由是一大禁忌，這對保守派（右派）或自由派（左派）而言都是一樣的。就連原本大部分對中國抱持寬容態度的左派知識份子也都不願支持，這是孔子學院最大的誤算。

不過，把語言用於軟實力策略，並不失為一種好方法。語言是文化的基本，在美國，除了商用亞洲外語，也有東洋文化（包含武術、瑜伽等）的學習需求。相比之下，在日本，中文是大學生的第二外語必修課之一，許多學生是為了修習學分而學。目前有和孔子學院合作的日本大學雖然為數不多，然而在日本，大學所教的中文早已大陸化。教學項目是簡體字與拼音，發音是以北京腔為主。幾乎看不到繁體字與注音。日本的中文教學界是以中國大陸的「中式中文」作基準，翻開一些教科書來看，裡面鮮少提到台灣。而母語教師幾乎都是中國老師，台灣老師若要在日本的大學得到專任職缺是極為困難的事。

而在日本，許多學生對中文的印象，就是中國大陸的語言。二○一二年，中國各地發生了大規模的反日遊行，隔年二○一三年度，北海道大學第二外語選修中文的學生驟減了二十％，教師們對此感到十分震驚。這是因為學生們對中文抱持的印象只對中國做連結。另外，進入北海道大學就讀研究所的留學生，多半是中國人的這個現象為時已久，大學部的中文課程教學助理都由他們來擔任，這對日本的中文教學不盡然有正向幫助。在此姑且不論孔子學院的對錯，但是如果想要懂一種語言，絕對不能不去了解那個語言的多元性。筆者認為，台灣必須擔任這個重要角色。日本的台灣熱，已有一段時日，然而意外的是，很少有人會去特別留意台灣使用的語言。

曾在本報副刊連載「記憶中的影子」的日本作家木下諄一先生，去年出版了一本小說「アリガト謝謝」，描寫台灣在三一一大地震之後如何募款給日本的故事。這本書在日本登上暢銷書排行榜，也讓更多日本人再次對台灣心存感激。此外，搞笑藝人渡邊直美、桌球國手福原愛，也都增進了日本人對台灣的親切感。如果現在將台灣寫進日本的中文教科書，由台灣老師來教授中文的話，中文有可能比英文更受歡迎。對台灣的文化有憧憬，就會想學習中文，這個論點符合語言學習裡的融合型動機（integrative motivation）。

雖說，日本的中文教育界已由中國佔了大部分的市場，想要分一杯羹，不是那麼容易，但關鍵取決於大學校園外。年輕一代沒有偏見，傳統上，在日本，依據政治立場的不同，對於中國與台灣的距離感與感受的溫度也不同。然而，年輕人不拘泥於意識形態，喜好自由的世界。語言學習的動機，現在也已經不再侷限於教室內。例如，在YouTube收看得到來自日本的網路紅人「三原JAPAN」團隊拍攝的娛樂節目。他們的影片主題有的是在介紹夜市等台灣當地文化，性質純屬博君一笑，有的則是偏向比較文化性質，觀點幽默且尖銳，十分有趣。而他們除了有使用中文的影片（加上繁體中文字幕），也有只使用日文的影片（和台灣人共同演出），他們拍攝的影片在對台灣有興趣的日本人之間支持度愈來愈高。上述這種拍攝活動，並非只有日本人單方面來台灣拍攝影片，也有居住在日本的台灣人用日文拍攝影片。語言和文化能夠透過這種在地扎根的創作活動自然地傳播，也就只有現今的社群媒體時代才辦得到。拍攝者與閱聽人並沒有特別意識到「軟實力」，「軟實力」的真正效果，有時候就是在民間的互相交流之中，不去刻意經營自然而然形成的，這種非人工式的「軟實力」才更為雄厚。新一代的台日交流，讓日本對於「中文」的印象，慢慢加入了台灣的元素。

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